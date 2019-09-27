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清醒點！離開渣男、甘蔗男　驕傲說：謝謝你的不娶之恩

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▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲離開渣男、甘蔗男時，不該流淚反而該跟他們說聲謝謝。（圖／CFP）

文／老楊的貓頭鷹

【謝你不娶之恩】

我們常常聽見這樣的示愛宣言：「我願為了你，負了這天下。」「我願為了你，換一種活法。」「我願為了你，什麼都去做，什麼險都去冒。」「因為是你，做什麼都値得。」「因為是你，所以什麼都願意。」

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言外之意是，「我愛你愛得這麼深，你就算不心動，也得感動」。可在我看來，這些話更像是那種一下午能簽三千多張的空頭支票。你無非是想說：「我什麼都沒有，我什麼都不要，但我愛你，你看著辦。」

這哪是示愛，更像是要脅！可你只是他的戀人，又不是恩人。

我們也常常聽見這樣的牢騷：「為了你，我放棄了一流的大學和工作，來到你在的城市。」「為了你，我放棄了大城市的繁華和便捷，隨你去陌生地方重新開始。」「為了你，我選擇與父母分離，陪你到擧目無親的遠方。」

言外之意是，「我付出了那麼多，你就算不感恩戴德，也得時刻記著」。
可在我看來，這些話更像是某個商業合約上的條款，你無非是想說：「我把一切都交給你了，你也該給我一些同等的回報。」

這哪是談戀愛，分明是在簽賣身契。可他只是你的愛人，又不是欠你債的人。

不論是愛或者被愛，都不要讓愛變得沉重，然後背著它，如履薄冰地生活。那些與現實格格不入的愛，一般都不會長久。

愛是恆久忍耐又有恩慈，但不是沒有下限的忍耐；愛是包容、相信、不輕易發怒，但不是低聲下氣的附和。

曾以為，婚戀中講究「門當戶對」是陋習，是人性的弱點，如今看來，它很現實，更符合人心。因為門不當戶不對造成的巨大差異，早晚會發展為愛的鴻溝。

我所謂的現實，是你們互相配得上對方，你們兩個出身的家庭能眞正地接納對方，你們不必為了對方而做出脫胎換骨的痛苦改變，你們也不用為了彰顯愛情的偉大而讓自己變得卑微，甚至放棄自己本該擁有的一切。

我所謂的人心，是指在各種觀念大體相似的基礎上，彼此的興趣可以有所不同，不會基於自己的判斷去干涉對方。

弱弱地問一句，談個戀愛要三天兩頭地掉眼淚，你到底是找了個男朋友，還是找了顆洋蔥？

對女孩而言，好看的妝容，得體的穿戴，有品味的生活，談得來的圈子，充足的物質保證，這些才是對抗這個殘酷又現實的世界最靠譜的鎧甲，遠比男人們忽冷忽熱的問候、忽遠忽近的關懷要有用得多。

別一遇到感情問題，你就噘著嘴巴哭鬧：「你從來都沒有給我安全感！」安全感不是別人給的。就算你一天二十四小時纏著他，就算電話簡訊不間斷，就算你霸占他所有空閒的時間，就算你摸淸他全部的行蹤，你依然得不到安全感。

安全感來自你自身的強大，來自內心的獨立和自足。就像早上拉開窗簾看到的陽光、走在繁華路口看見的紅綠燈、查看銀行戶頭時看到的充裕的餘額、玩手機時上面顯示的滿格電量……

所以，不要再厚著臉皮去懷念那個放棄你的人，也不要眞的跑到他的面前說「謝謝」，他根本沒做什麼讓你成長的事，讓你成長的是你的反思、堅強和努力。

再說了，笑笑就能過去的事，何必把它弄得盡人皆知？

來吧來吧，對那個枉費過你付出眞心的人說最後一句話：「我現在過得好得不得了，耶！」

▲裝睡的人叫不醒，再不清醒窮死你。（圖／高寶出版社提供）

▲本文經高寶書版授權，摘自《裝睡的人叫不醒，再不清醒窮死你》。（圖／高寶書版提供）

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