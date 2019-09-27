BMW豪華轎車大拍賣　南檢、執行署台南分署聯合法拍會來了！

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



年底前最強檔！台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車，地點在台南地檢署前廣場舉辦。

台南地檢署拍賣物品有2015年份MASERATI Ghibli 1台、2015年份BENZ C300 1台、2013年份 BMW 528 1台；台南分署拍賣物品有包括福特汽車、國瑞貨車、SUZUKI SOLIO、2005年份101CC光陽機車、2004年份101CC山葉機車等車輛，另外還有腳踏車、世界旅遊圖書一套、男女機械對錶等歡迎民眾競標，訂於當日上午9時30分起開放民眾拍賣登記，上午10時起，正式競價拍賣。

台南地檢署訴追詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼8月16日與台南分署聯合拍賣Mini Cooper汽車及iphone 7 plus 手機吸引大批民眾搶購後，再次針對組織犯罪防制案查扣之物品與台南分署於10月1日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

台南分署提醒，2015年份MASERATI Ghibli自用小客車，起拍價為新臺幣（下同）60萬元、動產擔保債務餘額123萬3141元、國道計程通行費24元、鑑定費1200元、檢修費600元及零件（電瓶）維修保養費7500元；2013年份BMW 528自用小客車，起拍價為35萬元、動產擔保債務餘額34萬7700元、罰鍰900元、鑑定費1100元；2015年份BENZ C300自用小客車，起拍價為100萬元、國道計程通行費24元、鑑定費1100元。起價金均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、國道計程通行費、鑑定費、檢修費及零件（電瓶）維修保養費，拍定人除應繳納拍定金額外，尚須歸墊臺南地檢署墊付之鑑定費、檢修費及零件維修保養費等相關費用；該車輛如有設定動產擔保抵押權，須確認拍定人已於拍賣當日或翌日清償所設定動產擔保抵押權全數債務，取得動產擔保清償證明或塗銷動產抵押權同意書後，始得點交，並發給車輛領據及拍定證明書。

本次聯合法拍會，除拍賣物品吸晴外，現場亦有設置變賣攤位，讓到現場的民眾可以挖寶、撿便宜。臺南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔。另外，欲參加台南地檢署拍賣之應買人，須先簽署承諾書，該承諾書約款並直接引為扣押物拍賣契約約款，應買人簽署前務必細閱約款內容及斟酌違約後果。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297162/297170/724382/post）。