　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

BMW豪華轎車大拍賣　南檢、執行署台南分署聯合法拍會來了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底前最強檔！台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車，地點在台南地檢署前廣場舉辦。

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署拍賣物品有2015年份MASERATI Ghibli 1台、2015年份BENZ C300 1台、2013年份 BMW 528 1台；台南分署拍賣物品有包括福特汽車、國瑞貨車、SUZUKI SOLIO、2005年份101CC光陽機車、2004年份101CC山葉機車等車輛，另外還有腳踏車、世界旅遊圖書一套、男女機械對錶等歡迎民眾競標，訂於當日上午9時30分起開放民眾拍賣登記，上午10時起，正式競價拍賣。

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署訴追詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼8月16日與台南分署聯合拍賣Mini Cooper汽車及iphone 7 plus 手機吸引大批民眾搶購後，再次針對組織犯罪防制案查扣之物品與台南分署於10月1日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，2015年份MASERATI Ghibli自用小客車，起拍價為新臺幣（下同）60萬元、動產擔保債務餘額123萬3141元、國道計程通行費24元、鑑定費1200元、檢修費600元及零件（電瓶）維修保養費7500元；2013年份BMW 528自用小客車，起拍價為35萬元、動產擔保債務餘額34萬7700元、罰鍰900元、鑑定費1100元；2015年份BENZ C300自用小客車，起拍價為100萬元、國道計程通行費24元、鑑定費1100元。起價金均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、國道計程通行費、鑑定費、檢修費及零件（電瓶）維修保養費，拍定人除應繳納拍定金額外，尚須歸墊臺南地檢署墊付之鑑定費、檢修費及零件維修保養費等相關費用；該車輛如有設定動產擔保抵押權，須確認拍定人已於拍賣當日或翌日清償所設定動產擔保抵押權全數債務，取得動產擔保清償證明或塗銷動產抵押權同意書後，始得點交，並發給車輛領據及拍定證明書。

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署10月1日上午10時舉辦「府城兩署聯合法拍會」活動，將拍賣MASERATI、BENZ、BMW等歐洲豪華轎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次聯合法拍會，除拍賣物品吸晴外，現場亦有設置變賣攤位，讓到現場的民眾可以挖寶、撿便宜。臺南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔。另外，欲參加台南地檢署拍賣之應買人，須先簽署承諾書，該承諾書約款並直接引為扣押物拍賣契約約款，應買人簽署前務必細閱約款內容及斟酌違約後果。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297162/297170/724382/post）。

ET快訊
LIVE／郭台銘總統路的轉折　蔡沁瑜、蔡壁如出面說明退選始末
看電影時「掀衣吻胸」！移民署隊長挨告喊冤：是以結婚前提交往
女名醫「子宮也破裂」！無痛分娩失警覺休克…同事擠手術臺搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

BMW豪華轎車大拍賣　南檢、執行署台南分署聯合法拍會來了！

61歲郵差倒地心臟停止　消防局、南醫、成醫攜手扣緊「生命之鏈」重生

桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎　今年「桃映紅茶」隆重上市

居家型據點「耆樂居學堂」東石開辦　貼近長者需求

農嘉樂秋季山海新遊程　10/1至11/30為期兩個月

黃敏惠慰問人瑞林赤、陳國棟　致贈金鎖片等十全好禮

小小海巡體驗營首發場　一次玩遍陸海空小朋友嗨翻！

台南七股遊蕩犬隻影響人車安全　動保處將強化管控收容

台南市議會退回2020年總預算　市府：退回於法無據

三峽警分局治安會報反賄選宣導　加強選前教民眾查賄制暴座談

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽自願役

BMW豪華轎車大拍賣　南檢、執行署台南分署聯合法拍會來了！

61歲郵差倒地心臟停止　消防局、南醫、成醫攜手扣緊「生命之鏈」重生

桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎　今年「桃映紅茶」隆重上市

居家型據點「耆樂居學堂」東石開辦　貼近長者需求

農嘉樂秋季山海新遊程　10/1至11/30為期兩個月

黃敏惠慰問人瑞林赤、陳國棟　致贈金鎖片等十全好禮

小小海巡體驗營首發場　一次玩遍陸海空小朋友嗨翻！

台南七股遊蕩犬隻影響人車安全　動保處將強化管控收容

台南市議會退回2020年總預算　市府：退回於法無據

三峽警分局治安會報反賄選宣導　加強選前教民眾查賄制暴座談

布朗上季場均僅13分　卻向綠衫軍要求1.7億美元合約

川普威脅「祭叛國罪」罰通烏吹哨人！　大罵線民「幾近間諜」音檔曝光

163萬起！新Mini Clubman換上7速雙離合、標配AEB急煞輔助系統

日《防衛白皮書》排名軍武威脅　「中國擴張迅速」僅次美國、壓過北韓

陸客不來！7成華語導遊喊苦湧失業潮　交通部祭3招補助轉型

「世界旅遊日」深入在地！新北「來去農家DO一日」小旅行

她婚禮喜搶到捧花！　回頭一看...恐婚男友狂奔「躍過柵欄」開車逃

雲端最前線／「抽籤質詢韓國瑜」高雄市議會上演全武行

CBA／林書豪力挺被罵翻的郭艾倫　「用2、3場比賽評價球員不公平」

長髮妹爽喝手搖飲料…下秒舌頭割裂「滿嘴鮮血」　一看吸出玻璃碎片嚇傻

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

郭台銘退黨遭冷處理　蔡：好聚好..

「嘉有好市集」周末登場

小小海巡體驗營首發場

台南市議會退回2020年總預算

台南七股遊蕩犬隻影響人車安全

桃園市優質紅茶　評鑑比賽頒獎

2019金牌音樂趴安平警將交管

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

郵差心臟停止靠「生命之鏈」重..

黃敏惠慰問人瑞林赤、陳國棟

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

台大男921衝回南投！返校精神..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

金山警分局治安會報反賄選宣導

更多熱門

相關新聞

6寶單親媽爽開BMW：沒有男人過更好

來自英國利物浦諾斯利（Knowsley）的娜塔莉是一名單親媽媽，與3名男性生下6名子女後，獨自負擔起撫養的責任。她自認非常懂得拿捏生活預算，利用有限的補助寵愛小孩，甚至擁有一輛BMW，驕傲表示，「沒有男人，我的生活過得更好！」

和旺興業前董座特助　淡水摩天樓「水立方」遭法拍

李蒨蓉夫欠120萬健保費　拍賣球具還流標

風水不佳？劉泰英明德水庫鄰居　萬坪土地遭法拍

女友開條件「BMW＋一套房」才肯結婚　他崩潰

關鍵字：

BMW豪華轎車大拍賣南檢執行署台南分署法拍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

身分證含1與0　吃Buffet半價

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下場GG

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

張鈞甯打臉邱澤！友人爆背後原因

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面