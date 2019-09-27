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「連千毅之亂」現煮時…讓高雄市警察包軌　刷一整排槍械毒品　

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▲連千毅之亂遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生直播主之亂後，雖然相關涉案人等，包括連千毅都已經進入看守所，不過外界仍然是餘波盪漾，高雄市政府警察局還是持續作為，就怕又有街頭暴力或是槍擊事件，所以展開三合一的強力執法，分別是閉鎖式臨檢、路檢及肅槍緝毒。

高雄市刑大表示，非法槍械、毒品對社會治安、市民安全均造成負面影響，再加上大選將至，為防止有心人士藉機犯案擾亂治安，所以特別統合力量發揮打擊效能，在9月24日起至26日自行規劃掃蕩專案，全體同仁針對非法槍械、毒品等犯罪執行專案檢肅查緝。

▲連千毅之亂遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅之亂遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次查緝行動共計查獲查獲4把改造槍枝、3把空氣槍及犯嫌4人；毒品案件97件101人及各級毒品630公克，並查獲一處大麻工廠，查獲大麻植株198株及各式栽種工具等；而對易滋事場所51處執行擴大臨檢及周邊道路45處執行路檢，計查獲公共危險7件7人、通緝犯6人、毒品16件18人等不法犯行。

不過，高雄市政府警察局強調這波行動可不是只有三天而已，而是會持續對可能衍生犯罪之場所、路段執行不定時臨檢與不定點路檢，在查緝非法槍械、毒品犯罪的同時，也將藉由溯源追查，還會聯合高雄市政府其他局處共同執行「第三方警政」，阻斷不法分子金流、壓制犯罪者之經濟來源來防杜犯罪案件發生。

▲連千毅之亂遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅遭收押，高雄市警方強力掃蕩3天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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