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電競嘉年華又漏氣　韓國瑜帶運發局長出面擋子彈：沒更新！

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日在市議會施政報告時，提到要在高雄大力發展遊戲電競產業，並且將與中華民國電子競技運動協會在今年12月共同舉辦「2019高雄電競嘉年華會」。不過，此話一出，嘉年華主辦單位卻表示，活動已被通知暫緩；對此，韓國瑜27日帶著運發局長程紹同一同說明，程紹同表示「下半年有許多重大的活動，那潛在廠商認為我們活動比較多，所以我們移到明年春天再來舉辦，我們運發局沒有在最後市長施政報告定稿完成之後再更新，這是我們運動發展局沒有做到的地方」。

▲▼韓國瑜市議會聯訪。（圖／記者賴君欣攝）
▲韓國瑜與運發局長程紹同出面解釋。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜市議會聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

為了解釋清楚，韓國瑜27日帶著高雄市運動局長程紹同出面回應，程紹同提到「我們從六月份開始，陸續舉辦三場包括港都盃的電競大賽，然後七月份有高雄電競產業的座談會，在這個座談會之後，我們就積極來推動，跟中華民國的電子競技運動協會來合作，也跟樹德科技大學來合作，賽事我覺得是一時的，透過賽事之後，我們如何從教育面，讓社會接受電競運動，孩子們從事電競運動也是一個好的發展，所以我們也結合教育之外，我們跟產業及研究單位，希望能夠有一個完整的一個高雄電競產業的發展的策略跟計畫」。

至於說為何最後「2019高雄電競嘉年華會」沒有舉辦，程紹同說「因為我們在9月6號才確定，下半年有許多重大的活動，那潛在廠商認為我們活動比較多，所以他覺得在這個時間辦不是很恰當，所以我們移到明年春天再來舉辦，我們運發局沒有在最後市長施政報告定稿完成之後再更新，這是我們運動發展局沒有做到的地方」。

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