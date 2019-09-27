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9月消費信心指數下降　台經中心：就業機會創9年來新低

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▲▼中央大學台經中心今（27）日公布，108年9月消費者信心指數（CCI）調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲中央大學台經中心今（27）日公布，108年9月消費者信心指數（CCI）調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布，108年9月消費者信心指數（CCI）調查總數為80.86點，與上月相較上升1.12點；不過與去年同期相比卻下降2.61點。中央大學台經中心執行長吳大任指出，從調查結果顯示上升最多為「購買耐久財」，下降最多為「就業機會」；而從性別來看男性消費者指數為80.82點，女性為80.91點，男性略低於女性0.09點。

台經中心指出，這次調查六項分項指標，四項指標上升(物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久財、國內經濟景氣) ，兩項指標下降(投資股市時機、就業機會)；其中上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為102.25點，較上個月上升10.6點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為51.25點，與上個月調查結果相較上升0.25點。

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另外，上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為90.50點，與上月的調查結果相較上升0.15點；上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為86.35點，與上個月調查結果相較上升0.1點；而在下降方面幅度最多的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為89.70點，與上個月調查結果相較下降4.3點；下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.1點，較上個月調查結果下降0.1點。

台經中心表示，從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

此外，吳大任分析，台灣目前整體的經濟情勢為「外冷內溫」，這次調查中的上升幅度最多的為「購買耐久財」，而在這次上升了10點多，從原來悲觀的狀況，轉為超過100分變成樂觀，對我們的總指數有最大的影響，那它其實最主要指的就是房地產的部分，這部分創下了4年來的新高；另外，就業機會的部分從原本的94點跌到現在的89.7點，這項指標也創了9年來的新低，整體而言雖然這次調查與上個月對比是上漲，但其實與去年相比是下跌的情況。

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