虎航早鳥優惠來了！10／1分兩波限時開搶　飛東京看奧運單程1699元起

▲台灣虎航限時早鳥票開搶。（圖／台灣虎航提供）

記者胡順惠／台北報導

台灣虎航2020年夏季班表早鳥優惠，下周二（10/1）、下周五（10/4）分兩波開賣，第一波先推出桃園-大邱1099元起、桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-茨城1699元起等；第二波更推澳門航線單程機票未稅最低799元起，想出國的人快趁這波搶起來。

台灣虎航明年夏季班表早鳥優惠出爐，第一波促銷預計10月1日上午10時起至10月2日午夜前開賣，首波促銷航線推出單程機票未稅桃園-大邱1099元起、桃園-釜山1199元起、桃園-那霸沖繩或高雄-那霸沖繩1299元起、桃園-濟州島1499元起、桃園-仙台或桃園-曼谷1599元起，另外桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-茨城等單程機票未稅也推出1699元起，桃園-花卷或桃園-函館1799元起，桃園-旭川單程機票未稅推出1999元起。

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第二波促銷則將自10月4日上午10時起至10月5日午夜前，促銷航線包括桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門等單程機票未稅799元起；桃園-大阪關西、高雄-大阪關西、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-小松、桃園-岡山、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-佐賀等單程機票未稅1599元起。

台灣虎航表示，相關促銷票價皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2020年3月29日至2020年10月24日，涵蓋兒童節清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至10天不等，且適逢2020年夏季奧林匹克運動會於日本東京舉辦，民眾將有機會現場觀賞四年一度各國頂尖選手同場競技的精彩賽事。