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錢的壓力好重…她獨自開車去散心「想解脫」　鬼門關前走一回

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▲▼債務問題尋短，內湖警鬼門關前即時找回。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲母親因債務問題尋短，兒子急報警，並與員警一同調閱監視器尋人。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區一名40多歲華姓媽媽因投資失利，背負龐大債務，錢的壓力重到快喘不過氣，21日便獨自駕駛自小客車外出散心，然而到晚上都沒回家，家人找不到人也聯絡不上，兒子深怕媽媽想不開，急忙向警方報案協尋失蹤人口，經調閱監視器及定位方式，最後終於順利找到。

▲▼債務問題尋短，內湖警鬼門關前即時找回。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲母親獨自開車出去就無音訊，兒子至派出所報案協尋人口。（圖／記者孫于珊翻攝）

東湖派出所警員當天晚間7時50分許獲報「華姓母親因家中債務問題，開車外出尋短一案」，馬上調閱錄影監視器畫面，發現華女沿成功路四段一路往大湖街方向行駛，最後消失在大湖街131巷內。

之後配合警方行動電話緊急即時定位方式，研判華女可能位於五指山上，員警立刻開車會同華女兒子一起前往尋找，過程中家屬來電指稱母親可能人在安泰街69巷附近，員警隨即轉往前去，終於在靠近山區的地方找到華女！因懷疑華女有服用藥物，警方立即協助家屬送醫治療。華女平安歸來，家屬心中大石頭得以放下，並感謝員警的幫忙。

▼員警與華女兒子一同外出找人，終於在靠山區的地方找到母親，並將她送醫治療。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼債務問題尋短，內湖警鬼門關前即時找回。（圖／記者孫于珊翻攝）

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