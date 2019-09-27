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結婚1年4個月路上遇到「前男友」　人妻提完離婚馬上搭機離台

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記者黃翊婷／綜合報導

雲林林姓男子2016年8月間在大陸與葉姓女子結婚，接著兩人一起返台辦理結婚登記，沒想到妻子在台灣生活了1年4個月後，某一天突然說遇到前男友，隨即返回大陸，從此音訊全無，無奈之下才決定訴請離婚。雲林地院日前裁准兩人離婚，並把1歲7個月大的判給父親扶養。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲葉女聲稱巧遇前男友，兩人舊情復燃，於是決定與林男離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

林男在判決書中主張，他與葉女是在2016年8月25日於大陸結婚，接著兩人在2017年1月12日返回台灣辦理結婚登記，之後就一起住在位於雲林縣的家中，婚後育有一名未成年子女，沒想到2018年5月27日妻子突然返回大陸，並在離開當天打電話告訴他，「我遇到前男友，要跟你離婚」，從此就斷了音訊，再也沒有回來台灣。

由於孩子當時才7個月大，林男自己雖然有足夠的經濟能力，卻沒有足夠的時間照顧，只好拜託阿姨擔任保母，他等了又等希望妻子能回心轉意，可惜都沒有結果，直到今年才終於心死決定訴請離婚，並請求法官將孩子判給他扶養。

▲房間,空房間,小孩房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雖然妻子跟「前男友」跑了，但林男還是相當疼愛兩人的孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雲林地院法官向內政部移民署調閱葉女的出入境資料，發現她自2018年5月27日出境台灣之後，就再也沒有入境紀錄，經過合法通知也沒有到場抗辯，或是提出任何書面陳述，綜合上述事實，可見林男的主張應為事實。

雖然林男因為工作忙碌的關係，沒有足夠的時間能親自照顧孩子，但法官考量到他在妻子離開之後，就獨自扶養小孩，也擁有足夠的經濟能力和穩定的居所，加上有高度親權意願，最後裁准林、葉兩人離婚，並把孩子的判給父親照顧。

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