質詢抽籤拚手氣！黃紹庭撞大運「單手連8中」　民進黨22中5看傻眼

▲黃紹庭今手氣超旺，單手抽籤時「連8中」，替國民黨搶下大部分安全席次。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣、莊智勝／高雄報導

高雄市議會第二次定期大會第2天，今（27日）一早44名議員就到場抽籤，搶抽保障24席質詢市長韓國瑜，但礙於議會決議要在傍晚6點準時下班，扣掉中間休息時間後，恐怕僅有前22名才能列入「保障名額」。而今早因部分議員未到場，由國民黨市議員黃紹庭代抽，沒想到竟然幸運連8次中籤，讓現場民進黨籍議員看傻眼，還有人直呼「你手氣很好耶！」黃紹庭也笑回「早上有拜拜啦！」

高雄市議會27日一大早就上演抽籤戲碼，為了質詢韓市長，藍綠兩黨議員搶抽24席次，第一位到場登記抽籤的民進黨議員邱俊憲抽到38號，只能抱憾轉身；而同黨的林智鴻在將手伸入籤箱時，還滿懷期盼地說「希望可以抽到」，不料手伸出後，發現自己手中握著的號碼是35號，當場扼腕直呼「太衰了吧！」

民進黨籍議員抽籤不利，更令其氣結的是，早早就到場的國民黨籍議員黃紹庭站在籤箱旁，多次代表不在場的同黨籍議員抽籤，還連續8次抽中安全席次，讓現場眾人直呼「手氣也太好！」黃紹庭還笑回「早上有拜拜啦！」此外，在民進黨籍議員李喬如上前抽籤時，還不忘狂酸市議會「台灣一場最大的鬧劇就在這裡啦」，語畢後拿出號碼，竟是43號，當場被黃紹庭笑「說錯話了齁！」

▲黃捷今抽中18號，可望質詢韓市長。（圖／記者賴君欣攝）

今登記質詢的44名議員中，最受矚目的「白眼女神」、時代力量高雄市議員黃捷抽中18號，確定質詢有望；而列在前22席保障名單的議員依序為；林宛蓉（民）、李亞靜（國）曾麗燕（國）、宋立彬（國）、方信淵（國）、陳善慧（無）、蔡武宏（國）、陳明澤（民）、陳玫娟（國）、韓賜村（民）、吳益政（親）、張漢忠（民）、黃紹庭（國）、蔡金晏（國）、陳若翠（國）、范織欽（國）、鄭安秝（國）、黃捷（時力）、黃柏霖（國）、林義迪（國）、黃秋媖（民）、陳麗娜（國），國民黨籍14人、民進黨籍5人、親民黨籍1人、時代力量1人、無黨籍1人。第23、24席則為李雅慧（民）、吳利成（國）。

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▲今為高雄市議會第二次定期大會第2天，共有44議員登記搶質詢韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）