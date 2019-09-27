工業用「吊白塊」漂白潤餅豆芽　化工行負責人判刑定讞

▲存德化工原料行當時遭衛生局查獲，違法販售工業用原料給食品業者使用。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣員林市存德化工原料行劉姓負責人，長期販售「吊白塊」等工業用原料，給下游食品業者用於蜜餞、潤餅皮與豆芽菜等食品的加工漂白。檢方依照違反《食品安全法》起訴，最高法院審理後，採信二審見解，將劉男等13人分別判處2年到3月不等的刑期，全案定讞。

本案因2015年的清明節前夕，衛福部食藥署執行「清明節常見食品專案稽查」，在台中市廖姓攤商販賣的潤餅皮中驗出未經許可的添加物甲醛（吊白塊），經過追查後，發現吊白塊是購自彰化縣存德化工原料行。食藥署將全案移請彰化縣衛生局追查，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

檢方進行搜查，赫然發現存德化工原料行違法販售工業用漂白劑及含有防腐劑「去水醋酸」給下游食品業者，以及無食品添加許可的工業用保險粉（低亞硫酸鈉）、礬粉給豆芽菜業者使用，另外也販售工業級的「重亞硫酸鈉」給蜜餞業者。其中還有蜜餞業者從30年前就開始購買俗稱「臭藥仔」的重亞硫酸鈉，添加在蜜餞中，全都被消費者吃下肚。檢方因此對負責人劉姓夫婦、員工以及下游業者等13人，提起公訴。

一審法院將劉氏夫婦等人分別判刑2年4月到3月不等的刑期。案經上訴，台中高分院二審改判劉氏夫婦等人2年到3月不等的刑期，其中有多名被告因坦承犯行，還獲得法院宣告緩刑。而台中高分院更在判決中，批評劉氏夫婦等人從事原料販賣多年，亦均知悉國家對食品添加物之法令規範，明知下游食品業者購買這些添加物之目的就是要在加工食品時使用，竟仍販賣、交付工業級添加物予食品業者，故其等所為均應予以非難，予以判刑。案經上訴第三審，最高法院27日駁回定讞。