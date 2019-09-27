軍人爸回家！2歲弟秒超越「地表最強小三」　正宮吃醋：把拔在就沒馬麻了

記者周亭瑋／採訪報導

「爸爸是他的，這才是最強小三吧！」今年2歲的萌弟小阿智個性活潑、調皮，每當軍人爸休假返家時，佔有慾就會冉冉升起，還直接跟正宮搶人，連碰都不行，讓老媽醋勁大發。

媽咪徐藝姍表示，他和先生都是軍人，現在她留職停薪在家帶5個月大小兒子，而2歲的小阿智則去上幼幼班，由於老公是海軍艦艇單位，每個月只放一次輪休，每次出海都是10幾天，有時最多可以跑到20幾天的船，而且出任務都是沒有訊號的，所以父子倆見面的時光也格外珍貴。

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▲▼雖然平常沒有在身邊，小阿智和爸爸感情依舊非常好。（圖／徐藝姍授權提供）

只要爸爸一回家，小阿智先是會害羞地叫爸爸，接著就會展現霸佔技能，功力根本超越最強小三，徐藝姍說，「爸爸一抱立馬不準人家碰爸爸，媽媽也不行，還不準爸爸抱弟弟，只能抱他。問他爸爸是誰的直接說是他的，最後還擺出勝利的姿勢。」

▲一家人會把握相聚時光出遊。（圖／徐藝姍授權提供）

看在她的眼裡，固然欣慰，但還是會忍不住吃醋，徐藝姍最後也苦笑說，「平常爸爸不在就會找我，爸爸一回來馬上沒有媽媽，然後爸爸走到哪跟到哪」。

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►腦公！你不可以賴帳喔

▼小阿智個性活潑可愛。（圖／徐藝姍授權提供）