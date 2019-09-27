美術科新生開箱「新鮮的肝」！角落千元鈔快出鏡　媽苦笑：鈔票不停飛走

▲ 美術科學生開箱 。（圖／Chu Wen Chi授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

「Tetris Challenge」開箱文在台灣延燒了好幾週，熱度依然不減，日前有位媽媽就拉著就讀美術科的女兒一同拍攝「美術科新生開箱照」，女兒手中「新鮮的肝」以及照片邊緣的鈔票也成為2大亮點，媽媽還在文末搞笑下了hashtag「#她爆肝她驕傲 #我燒錢我哀嚎」，相當逗趣。

網友Chu Wen Chi的女兒是復興商工美術科的新生，她日前心想好像沒怎麼看過學生版的開箱文，就拉了高一的女兒一起跟風一波。只見女兒的身邊擺滿了美術用具，包含了顏料、畫板、洗筆筒和筆刷等等，不過最大亮點則是藏在女兒身上。

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在外界眼中，學美術的人似乎都必經「爆肝熬夜」的辛苦路程，媽媽也笑說，其實照片的重點就在於右上角快要跑出鏡頭「不停飛走的鈔票」，以及女兒空洞的眼神和手中「新鮮的肝」；不過實際上袋裡裝的其實是剛買回來的雞肝，用以比喻美術科新生「尚未經淬鍊」的肝臟。

▲女兒手中真的拿著一包新鮮的肝 。（圖／Chu Wen Chi授權提供）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，由於目前才開學4週，女兒留校打拚的時間還不算長，基本上作業都是帶回家做。不過她也感嘆，女兒的學校是出了名的嚴格，美術科很著重手繪功夫，基本功很紮實，「重點是畫箱畫具很重，每天要背很多裝備，美術生順便重訓。」

雖然女兒時常要購買各種美術用具，真的很燒錢，但媽媽也說，女兒是真心對美術有興趣，很喜歡畫畫類的作業，雖然過程辛苦，但看到作品會很有成就感，「孩子的快樂，就是媽媽的快樂！」

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