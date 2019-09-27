日《防衛白皮書》排名軍武威脅　「中國擴張迅速」僅次美國、壓過北韓

▲日本認為中國軍事發展迅速。（圖／翻攝自微信公眾號／空軍發布）

記者林瑩真／編譯

日本防衛大臣河野太郎27日公布2019年的《防衛白皮書》，在與美國以外的各國防衛交流實際成果章節「安全保障合作」中，將中國的軍力放在僅次於美國的第2名，北韓則被擠到第3名，顯然中國比北韓更被視為日本的主要威脅。

《防衛白皮書》中指出，中國軍事急速成長，高水準增加國防預算，以核武、導彈加強海上及空中的戰力，同時重視信息優勢，目標為「打造世界一流的軍隊」。如此戰力又頻頻靠近日本領空、領海，因此成為日本的國家安全隱憂。

至於北韓，恐怕已經實現核武的小型化、彈頭化，並多次試射短程飛彈，正研發可躲過愛國者攔截飛彈的武器。不過相對來看，中國的軍力擴張迅速可能很快就會超越北韓擁核的威脅，與美國同樣擁有影響全世界的軍力，才會被排在僅次美國的第2名。

關於「合作」方面，由於南韓決定不續簽《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），日本在「具有國家重要度」的排名中，將南韓從去年的第2名降至第4名，被放在澳洲、印度等、東盟國家之後，更批評南韓負面的應對已經對日韓防衛合作造成影響，希望南韓未來能更妥善、明智的回應。

日本2019年《防衛白皮書》：各國軍事介紹在第6至第10頁、安全合作排名在第22頁。

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