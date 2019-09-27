玉山科技協會會員大會　10/3登場

▲台灣玉山科技協會將舉行會員大會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台灣玉山科技協會將於10月3日舉行會員大會，邀請重量級產官界人士，針對「全球科技戰台灣的挑戰與布局」進行專題座談。

此外，台灣玉山科技協會也於日前順利選出第十屆理監事會成員，現任理事長由新金光控副董事長李紀珠連任。

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座談會由李紀珠親自主持，邀請嘉賓包括有前行政院院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩聯董事長童子賢及旺宏董事長吳敏求，探討在全球科技冷戰中，台灣及整體經濟面應如何因應。

台灣玉山科技協會今年理監事會陣容分別來自科技、金融、創投、法律、會計等領域，包括台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、開發金控董事長張家祝等首次加入。

多位產業界新秀如台灣大哥大總經理林之晨、安碁資訊董事長施宣輝、康舒科技執行副總許介立，以及代表Fintech等新興金融科技領域的台灣金融科技創辦人王可言等位，亦為理事會新血。

另外，智庫界的DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇、工研院副院長彭裕民、集邦科技董事長劉炯朗也是台灣玉山科技協會理事會的新面孔。

李紀珠表示，玉山科技協會的角色和功能多元，全球玉山區會遍布在台灣、美國、加拿大和中國大陸等地，是一個跨國際科技界華人圈的重要交流平台。此外，協會將繼續推動「青年玉山」作為職場專業青年經驗分享平台，加強「小玉山」實習計畫培養年輕學子，並擴增「南台灣玉山」實力，加強南、北玉山的聯繫及與當地社團的連結。