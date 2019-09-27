國寶陳錫煌圈粉日本小學生！「250年戲神」跟隨　用布袋戲教「台灣文化課」



▲國寶掌中戲大師陳錫煌（右1）到日本東京中華學校，帶來特別的台灣文化交流課。

記者林育綾／東京報導、攝影

台灣國寶掌中戲大師陳錫煌今（27）日遠赴日本「東京中華學校」，為該校中小學生帶來一堂特別的「台日文化交流課」，他與徒弟演出掌中劇，許多日本學生都是第一次看布袋戲，感到有趣又大開眼界；對於人偶和戲服都是親手製作相當佩服，更有不少學生跑去向大師要簽名，校長劉劍城笑說「當初林志玲來學校，都沒這麼多小朋友要簽名」，可見國寶難得現身的魅力。



▲陳錫煌大師（左3）與東京中華學校師生合照。

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▲不少學生得知「台灣國寶」來到日本，紛紛跑去朝聖向大師要簽名。

為了行銷台灣文化，讓更多日本人進一步認識台灣，「中華文化總會」自去年起結合民間和政府在日本舉辦「Taiwan Plus」3年計畫，今年二度前往東京上野公園，將在9月28日、29日帶來2天的2019 Taiwan Plus，是台灣在日最大規模創意市集和音樂節！

此次的Taiwan Plus，也邀請國寶級掌中戲大師陳錫煌赴日，讓日本人認識台灣的重要文化——布袋戲。文化總會特別牽成陳錫煌到東京中華學校，為學生們帶來一堂特別的「文化課」，讓該校師生都興奮不已！

▲▼台灣國寶陳錫煌遠赴日本「東京中華學校」。

校長劉劍城特別在事前向學生介紹「陳錫煌是台灣的人間國寶，能夠在此生遇見他，是非常幸運也很難得的一件事」，因此在文化課開始之前，已經有不少學生拿著簽名版、筆記簿等，跑去朝聖陳錫煌大師，向大師要簽名留念。

在東京中華學校裡就讀的不只是僑生，也有很多日本人，而學生們幾乎都會說中文，但大部分聽不懂台語，陳錫煌考量到這一點，特別帶來一場「默劇」形式的演出《巧遇姻緣》，以掌中戲搭配音樂來表演，全程沒有台詞但魅力十足，讓台下學生們看得目不轉睛，驚呼連連又笑聲不斷。



▲很多日本學生和老師都是第一次看布袋戲。

陳錫煌說「孩子是最重要的」，支持他近80年來堅持表演的動力，就是聽見孩子們和觀眾們的笑聲，看見大家投入欣賞的神情。



▲陳錫煌考量到語言問題，特別帶來一場「默劇」形式的演出，台下學生們看得入迷不已。

而台灣導演楊力州此次也同行，他花了10年為陳錫煌拍攝紀錄片《紅盒子》，就是想記錄在台灣越來越罕見的布袋戲文化，記錄陳錫煌老師的掌中劇團，不想讓這樣的傳統文化消失。這部紀錄片也獲日本片商相中，預計10月底在日本上映，但片名不叫做《紅盒子》，而是《台湾、街かどの人形劇》，是為了讓日本人更理解。



▲楊力州（左1）花10年為陳錫煌掌中劇團拍攝紀錄片《紅盒子》，提到盒子裡藏的是250年的「戲神」（中）。

至於為什麼紀錄片名取為《紅盒子》？其實背後有個秘密。事實上陳錫煌大師每回演出時，都會隨身攜帶一個「紅盒子」，而且非常慎重地保管它，在盒子裡頭藏有一尊「戲神」。陳錫煌透露，這尊戲神已經有250年了，就像是每次演出的守護神一樣，而目前戲神還沒傳承給下一個人，也還在等待下一位承接的有緣人出現。



▲紅盒子裡藏有一尊250年的「戲神」，目前尚未有接班人傳承持有。

日本學生們看完演出後，也紛紛提出各式各樣的問題，包括「一個木偶要做幾天？」、「戲台也是自己做的嗎？」「戲偶手中的扇子要怎麼打開？」等等，顯示出他們對掌中戲表演的興趣，也看得非常細膩。而陳錫煌老師也一一耐心用台語回答，再由楊力州導演協助翻譯成國語，學生們得知從人偶、戲服到戲台全部都是親手製作感到非常驚訝，也很期待未來還能夠有機會欣賞掌中劇。



▲日本學生們看完演出後，也一一上前提出各式各樣的問題。

陳錫煌也現場教學幾位特別有興趣的學生，如何操作掌中人偶。這場特別的「台日文化交流課」結束後，學生們也起立齊聲大喊「謝謝老師」，並向陳錫煌大師敬禮。



▲陳錫煌也現場教學幾位特別有興趣的學生，如何操作掌中人偶。



▲東京中華學校劉劍城校長（左）特別頒發感謝狀給陳錫煌大師。