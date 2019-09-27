美軍試射「郊狼」超音速靶彈　速度突破2馬赫

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記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍首次成功發射GQM-163A「郊狼」(coyote)超音速靶彈，速度達到2馬赫以上，提供未來海軍在演習時的目標新項目，藉此強化防禦應對措施，訓練攔截超音速飛彈的能力。

▲ GQM-163A。（圖／翻攝自Next Generation Weapons Technology粉絲專頁）

根據Naval News報導，美國海軍空中目標計劃辦公室於12日測試2枚GQM-163A靶彈，地點位於NASA在維吉尼亞州的瓦勒普斯飛行中心(Wallops Flight Facility)，目的在於模擬敵方超音速掠海飛彈，強化美軍對應該型飛彈威脅的防禦措施。

GQM-163A靶彈未來會在海軍艦隊飛彈演習(MSLEX)使用，該演習每年約舉行2-3次，透過實際的靶彈發射，訓練艦隊防禦能力。空中目標計畫辦公室負責人崔西‧卡佛(Tracy Carver)表示，測試確立了未來新的飛彈試驗，並會提供最先進的訓練與武器，保障艦隊、船員與國家安全。

GQM-163A由軌道科學公司(Orbital Sciences Corp)與波音公司共同研發，全長9.5公尺，能在15-52000英尺的高度(最高約1.6萬米)達到2馬赫以上的速度。