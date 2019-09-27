聲援反送中受暴力攻擊…29日再辦遊行　警政署：有信心維護安全！

▲9月29日聲援反送中遊行，警政署強調有信心維護安全，嚴辦任何暴力行為！（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

近日發生數起校園學生因「聲援反送中運動」而遭受暴力攻擊事件，警政署已要求相關縣市警察局主動與轄內大專院校聯繫，如有暴力違法情事，配合依法偵辦，以維護校園安全。

針對29日部分團體申准在台北、台南及高雄等地，舉辦「聲援反送中活動」集會遊行，警政署強調合法集會遊行是人民之基本權利，任何暴力行為為民主社會所不容許、全民所唾棄，將會增派警力支援相關縣市警察局，有信心做好本次活動的安全維護及交通疏導工作，絕不容許有用暴力妨害不同意見民眾的行為發生，以貫徹公權力，維護社會秩序。



警政署呼籲民眾及相關團體應遵守法律，人民言論自由應建立於法治基礎上，並以和平、理性的方式表達意見與訴求，警方對於集會遊行活動一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場，以兼顧國家安全、社會安定及公共利益與秩序，方能獲致社會大眾的認同。

▼警政署針對29日遊行，將會增派警力支援，防範暴力攻擊發生。（圖／記者孫于珊翻攝）

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