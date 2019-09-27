影／泰國網紅用台灣食材Cosplay蔡依林！頭插炸物、金針菇當裙29日現身桃園

記者呂欣玫／綜合報導

還記得因Cosplay范冰冰花椰菜裙、Chompoo Araya蝦餅裝而聲名大噪的泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan嗎？她這次特別受邀來台參加2019桃園農業博覽會，為了向國際巨星蔡依林致敬，Benjaphorn Chetsadakan這一回把炸物變身當成頭上飾品，還把金針菇做成了裙子，透過台灣在地食材展現出她獨樹一格的創意。

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Benjaphorn Chetsadakan憑著超低成本的選材和無限改造創意，每次新作總引發網路討論熱潮。除了知名的花椰菜裙、蝦餅裝外，她也曾Cosplay水行俠、梅拉女王等人物，她發揮創意，以鳳梨取代水行俠金裝、將蔬菜做成手套，還用6根玉米當作腹肌。

另外，她還曾用葡萄取代梅拉的紅色秀髮，以綠色豆子當作魚鱗，腹部及手套的裝飾則用魷魚代替，這些全是菜市場能買到的材料，在地取材令人感到相當親切。

2019桃園農業博覽會將在9月28日至10月27日在桃園新屋展開，經常在社群媒體上分享Cosplay作品的泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan也受邀來訪，除了會親自現身桃園農博，還會用她最擅長的食材大改造，顛覆眾人想像，創造專屬桃園的「食」尚美學。

第一次來台灣的Benjaphorn Chetsadakan，這次特別運用台灣食材，創作超時尚服裝與大家見面，以國際天后蔡依林為範本，運用炸物串、秀珍菇、金針菇等各種食材，完美模仿蔡依林Muse專輯封面，也特別拍攝開箱影片，與大家分享設計過程。

根據主辦單位規劃，Benjaphorn Chetsadakan的選材都與食物、農產品有關，此次她將在9月29日到訪桃園農業博覽會踩點，喜歡古靈精怪Benjaphorn Chetsadakan的朋友，當天來桃園農博會場，就有機會與她相遇，當日下午3 時15分她也將在農博「四國文化館」與各位見面，四國文化館是以泰國、印尼、越南、菲律賓為主題特色展館，歡迎前往共同Benjaphorn Chetsadakan與近距離互動，合影留念。

詳細的活動資訊請鎖定「桃園事」臉書粉絲專頁（www. facebook.com/tycgnews/），更多2019桃園農業博覽會資訊可上官網（https://agriexpo.tycg.gov.tw）查詢。

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