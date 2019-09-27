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Chrome更新出包！部份Mac檔案受損不能正常開機　恢復步驟看這裡

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▲控制Chrome更新的軟體Google Keystone傳出災情，傳出會破壞MacOS檔案系統。（圖／路透）

▲控制Chrome更新的軟體Google Keystone傳出災情，傳出會破壞MacOS檔案系統。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

控制Chrome更新的軟體Google Keystone傳出災情，傳出會破壞蘋果（Apple）電腦的MacOS檔案系統，也會導致資料受損。據《Variety》報導，許多好萊塢的電影剪輯師與工作人員也是受災戶。

一開始，電影剪輯師認為是Avid及其Media Composer軟體導致文件和檔案損壞，使他們的Mac電腦在關機後無法正常開機。不過Google在周四晚間表示，最近發現Chrome更新後會造成MacOS上的檔案文件受損，而且已經暫停Chrome的更新，直到問題解決為止。

據《9to5Google》報導，這次事件是由於Keystone軟體版本1.2.13.75附帶一個更新，這個更新在用戶沒有啟動系統完整保護（SIP）時會損壞MacOS檔案文件系統。

不過，Google表示，如果開啟SIP或Mac作業系統是在OS X 10.9或更高版本上，就不會被此問題影響。

電腦顯示卡在運行時需要關閉SIP，所以導致電影剪輯人員的電腦最先傳出災情，連ABC影集「Modern Family」整個影片剪輯團隊都受到嚴重影響。

此外，Google也在網上公佈了如何將受損電腦恢復完整功能的步驟，如下圖示：

▼Chrome更新後，將受損電腦恢復完整功能的步驟。（圖／翻攝自GIZMODO網站）

▲Chrome更新後，將受損的電腦恢復完整功能的步驟。（圖／翻攝自GIZMODO網站）

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