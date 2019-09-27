五月天跨年嗨唱10場　玉山卡友提早1小時搶票「限區限量」

▲五迷準備搶票，玉山卡友獨享五月天10場演唱會優先購票。（圖／相信音樂提供）

記者紀佳妘／台北報導

今年五月天將陪大家跨年，對五迷來說，想搶「秒殺」的門票就像是一場戰爭。玉山銀行表示，該行是金融業獨家贊助天團「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會，明（28）日上午11點開放全面售票，這次為回饋玉山卡友，提供提早1小時的專屬優先購票，數量有限，五迷們要搶要快。

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會將於確定將在今年12月21、22日、24日、25日、28日、29日、31日，以及2020年1月1日、3日、4日，在桃園國際棒球場舉辦10場。

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這次五月天演唱會於明天上午11點開放全面售票，玉山銀行表示，由該行金融業獨家贊助。這次為回饋玉山卡友，每場次也特別規劃「玉山卡友專區」，提供卡友提前1小時於上午10點的專屬優先購票，每人每場限購4張，限區限量，售完為止。

2019年是五月天出道20年的重要里程碑，「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會與剛出道的「藍色三部曲」所設定的專輯封面顏色「BLUE」緊緊相關，隱含著回歸初衷的重要意義。五月天演唱會自今年4月起分別在日本、香港等亞洲地區巡迴演唱，如今即將於12月來到桃園國際棒球場巡演，陪著大家一起跨年，和五月天一起找回初心。

此外，玉山銀行也將自9月30日起推出演唱會門票抽獎活動，包含使用玉山卡消費滿888元、於玉山網路銀行／行動銀行完成外幣、基金指定交易，即可享有五月天「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」桃園演唱會門票以及玉山獨家紀念贈品的抽獎機會，購票資訊請參閱相信音樂官方FB說明，並密切關注「玉山銀行數位生活好康」FB公告。

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