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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／全球單體最大「陸上風電」開工　將為北京冬奧會供能

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▲▼ 內蒙古,烏蘭察布,風電基地。（圖／視覺中國）

▲ 內蒙古烏蘭察布市。（圖／視覺中國）

《內蒙古》全球單體最大陸上風電項目開工　將為北京冬奧會提供綠色能源

烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目於26日，在內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗進入工程施工階段，標誌著全球單體最大陸上風電項目正式開工，建成後每年可向京津冀供電近200億千瓦時，將為2022年北京冬奧會提供綠色能源。

大陸國家電投集團公司董事長錢智民在開工建設動員大會上表示，這個項目投資400億元（人民幣，下同，約新台幣1740億元），是大陸首個大規模可再生能源平價上網項目；投產後，該項目每年可替代標準煤600萬噸、減少二氧化碳排放量約1600萬噸。（新華社）

《香港》持牌銀行數量增至164家　平安銀行、華夏銀行新獲牌照

香港金融管理局網站26日披露，金融管理專員已經根據《銀行業條例》批准將摩根士丹利（Morgan Stanley）亞洲國際有限公司的有限制銀行牌照升格為銀行牌照，及向Qatar National Bank (Q.P.S.C.)、平安銀行股份有限公司及華夏銀行股份有限公司授予銀行牌照，並已於26日生效。截至目前，香港的持牌銀行數量達到164家，有限制牌照銀行數量為17家。（澎湃新聞）

《北京》12月1日起實體管道辦理電話入網實施人像比對技術

大陸工信部近日透露，《關於進一步做好電話使用者實名登記管理有關工作的通知》已引發，要求電信企業自2019年12月1日起在實體管道全面實施人像比對技術措施，確保電話入網環節人證一致。此次印發《通知》，從夯實基礎管理、加大防範治理、強化技術監管三方面提出了11項具體舉措加強管理，進一步鞏固工作成效。（新華社）

《上海》發佈5G產業三年行動計劃　到2021年實現三個千億

以「賦能新生態、創智新未來」為主題的5G創新應用發展高峰論壇，26日在第二屆長三角科技成果交易博覽會上舉行，會上正式發佈了《上海5G產業發展和應用創新三年行動計劃（2019-2021年）》，提出通過突破5G核心技術，促進產業安全可靠發展等主要任務，目標到2021年，打造成全球知名的5G產業發展高地和應用創新策源地，其中產業規模大幅提升，全市5G產業實現「三個千億」的目標，即5G製造業、軟體和資訊服務業、應用產業規模均達到1000億元。（澎湃新聞）

▲▼蘇寧易購。（圖／CFP）

▲蘇寧易購。（圖／CFP）

《江蘇》蘇寧購家樂福中國80%股權完成交割

蘇寧易購27日發佈公告稱，已經完成收購家樂福中國的股權交割手續，子公司蘇寧國際支付完畢全部轉讓對價，蘇寧國際與轉讓方按照《股份購買協議》約定完成家樂福中國80%股份的交割手續，公司實施完成本次股權收購事宜。此外，公告指出，本次交易完成後，公司進一步豐富了公司智慧零售場景佈局，加快大快消類目的發展，有助於提升公司的市場競爭力。（澎湃新聞）

《上海》臨港打造新能源汽車產業集群

剛剛「滿月」的中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，正在勾畫智慧網聯新能源汽車產業的新藍圖。臨港新片區於26日上午，與包含製造、應用、服務和功能平台四大類型共24個智慧網聯新能源汽車重點專案簽約，涉及總投資近80億元。資料顯示，2018年，臨港汽車整車及零部件產業實現工業總產值達380億元。（澎湃新聞）

《湖北》宜昌市全面取消落戶限制　租房有補貼買房能打折

湖北省宜昌市26日發佈消息稱，全面取消城鎮落戶限制，鼓勵人才落戶，對畢業5年內來宜就業創業、落戶的高校畢業生，可按周邊商品房價的8-9折購買「安轉商」住房；租房方面，高校畢業生畢業後2年以內首次在宜昌創業就業，並在市場上租房（經備案的租賃合同和租賃發票）的，按照碩士研究生及以上每人每月420元、全日制本科及以下學歷大學畢業生（含高職）每人每月250元標準享受租房補貼。（澎湃新聞）

《四川》成都大熊貓基地等多個景點國慶取消現場售票

臨近大陸「十一」7天長假，多個知名景點近日發佈公告稱，取消線下購票並採取限流措施，也就是說，遊客可能無法在景點現場即時購票，需提前從景點官網或旅遊平台線上預定票務。截至目前，已經有包括九寨溝、成都大熊貓繁育研究基地、青城山、都江堰、黃鶴樓、樂山大佛、黃果樹、峨眉山等11個知名景點宣佈取消線下售票管道。（澎湃新聞）

▼成都大熊貓繁育基地 。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼成都大熊貓繁育基地 。（圖／韋依蘋攝）

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