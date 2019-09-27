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黃珊珊接班白色力量？柯文哲：3年後的事現在討論太早了

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記者陳家祥／台北報導

在2020大選前夕，台北市長柯文哲確定將延攬親民黨籍的資深議員黃珊珊加入小內閣，預計將接替鄧家基出任副市長處理府會關係。柯文哲27日受訪表示，如果希望有一個副市長是來自民意機關的，黃珊珊非作秀型議員、在邏輯上也接近；柯強調，用人從來沒有去看他是哪個黨，是看他對那位子適合不適合。

外傳找來黃珊珊是要為2022年卸任後的接班做準備，柯文哲笑說，「會不會想太遠？」表示自己其實在第一任就想請黃珊珊當副市長，不過那時候她剛當選市議員，所以不可能當議員第一天就不幹了要去當副市長，「其實長期以來還算蠻友善的，常常有在溝通，觀念上都還…，怎麼講，OK」。

而過去柯文哲不只一次提到，認為接班人應該要長期培養，新北市長侯友宜就是最好的例子，擔任新北市副市長多年、對市政嫻熟，當選後市政不至於出現中斷。對於黃珊珊是否有這樣的安排？柯文哲說，歷史上指定接班人都不容易成功，「應該是這樣，我們提供各種機會給所有人，但是3年後的事現在討論太早了吧」。

柯文哲表示，黃珊珊擔任多屆市議員，「我作為台北市長，在總質詢站在上面，每個議員在質詢其實我很認真在聽，所以如果我們希望有一個副市長是來自民意機關的，然後在邏輯上跟我們比較接近」，黃珊珊就是蠻按照事實來討論，而不是那種作秀型的，那比較符合柯市府的調調。

至於找來黃珊珊入府後，未來與親民黨間關係會如何發展？柯文哲說，自己用人從來沒有去看她是哪個黨，是看他對那位子適合不適合，「我們最驕傲的地方就是說，在台北市政府我們一級首長從新黨到民進黨都可以，重點是他適合不適合這工作，不要問他黨籍是什麼」。

媒體追問，過去也認為蔣萬安會是不錯的接班人選？柯文哲說，如果國民黨現階段要推出來，一定是蔣萬安，「每一個可能的候選人我們都表達善意，這樣就好」而是否黃珊珊不一定會接替去選市長？柯重申，「3年後的事情…，連2020到現在都很難預測，為什麼要去預測3年後的事情」。

▲▼柯文哲出席2019 TMU x MIT Healthcare Datathon。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席2019 TMU x MIT Healthcare Datathon。（圖／記者徐斌慎攝）

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