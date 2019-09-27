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61歲郵差倒地心臟停止　消防局、南醫、成醫攜手扣緊「生命之鏈」重生

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▲衛生福利部台南醫院慶祝陳姓郵差重獲新生，彼此對於共同經歷一場生死，對生命意義也有一番體認。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛生福利部台南醫院慶祝陳姓郵差重獲新生，彼此對於共同經歷一場生死，對生命意義也有一番體認。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛福部台南醫院舉辦一個別開生面的慶生會，慶祝陳姓郵差重獲新生，61歲陳姓郵差倒地心臟停止，經中正消防分隊快速救護，衛福部台南醫院持續緊急搶救與成大醫院接手後續治療獲得重生，2位救護技術員及台南醫院急診室醫護團隊到場一起慶賀切蛋糕，彼此對於共同經歷一場生死，對生命意義也有一番體認！

衛生福利部台南醫院急診科主任林敬涵指出，2019年4月16日陳姓郵差倒臥於台南郵局前，台南市消防局救災救護指揮中心接獲民眾通報，立即指派中正消防分隊人車前往救護。2名救護技術員於4分鐘內抵達現場，發現患者已呈現到院前心臟停止（OHCA）。

救護技術員李俊蔚隨即在現場緊急實施心肺復甦術（CPR）搶救，另一名救護技術員黃廷闓則進行自動體外心臟去顫器（AED）分析，評估患者為無脈性心室頻脈（Pulseless VT），救護技術員當下即判斷給予患者體外心臟電擊1次及持續進行CPR，並送至最近距離的衛生福利部台南醫院，由醫院急診室的醫護人員接手搶救。

在台南醫院急診室醫護團隊持續搶救並再給予2次電擊後，患者成功恢復呼吸心跳，醫師立即為患者進行緊急插管治療與12導程心電圖檢查，診斷為急性心肌梗塞，隨即聯絡成大醫院於第一時間進行心導管治療。　

台南醫院副院長黃英哲表示，OHCA是急症中的急症，救護技術員到院前CPR和體外心臟電擊，幾乎決斷了患者是否能存活，而到院後緊急醫療團隊的有效落實復甦後照顧，則是影響預後是否良好的關鍵！台南醫院為中度級責任急救醫院，急診室團隊具專業技術，與成大醫院為深度合作醫院，兩院建立的快速通關「綠色通道」也榮獲國家品質標章認證，這個有效率的醫療合作制度實是台南市民之福！如此環環相扣的「生命之鏈」，不只大大的提高患者存活率，更能夠使患者有機會恢復並健康的出院。

陳姓郵差特別要感謝由消防局、衛福部台南醫院及成大醫院攜手合作的「生命之鏈」，讓他得以有機會與家人團聚共度中秋佳節，未來他將回到工作郵寄愛心，回饋社會！

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