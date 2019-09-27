蔡英文博士論文線上公開！國家圖書館「搜尋下載懶人包」

▲蔡英文總統博士學位畢業論文已在27日上午10點開放線上查看。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導



總統蔡英文博士論文遭名嘴緊咬不放，國家圖書館27日早上10點即可開放線上看，民眾可以利用自己電腦上國圖網站的「台灣碩博士論文加值系統」查詢，但必須加入會員才看得到。記者也實際到國圖網站操作，親眼看見蔡英文總統的博士論文全文。



記者實際加入國圖會員後，點選「台灣博碩士論文知識加值系統」，搜尋「Tsai,Ing-Wen」研究生，即可找到線上公開的博士論文，如想下載電子版全文，則須登入會員後才看得到，下載連結點這裡。

▲▼蔡英文總統博士學位論文共有416頁，圖為論文中的一部分與前言，點圖可放大。（圖／翻攝自國家圖書館）

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國圖26日新聞稿說明，總統升等論文期刊仍收藏於國圖並無不見，由於登載該論文的刊物，國圖僅收錄一本，因此不提供紙本調閱，如有特殊需要，可洽詢櫃檯調閱。國圖館員也向《ETtoday新聞雲》指出，通常會希望論文撰寫者提供2份刊物，以利讓民眾查閱，但如果撰寫者只提供一冊，國圖將收納至蒐藏室中，就不會放置在一般民眾可查閱的書架上，但現在許多文獻都數位化，因此若民眾需要查詢架上查詢不到的論文，也可至國圖書所建置的「台灣期刊論文索引系統」查詢。



▲▼民眾可於「臺灣博碩士論文知識加值系統」首頁點擊蔡英文總統博士論文圖示，瀏覽、下載及列印全文。（圖／翻攝自國家圖書館）

國圖也提醒，要線上查閱需要加入會員，會員為免費，即時申請就能立刻拿到帳號密碼，且使用個人電腦就能登入國圖系統查詢，透過「台灣碩博士論文加值系統」首頁點擊蔡英文總統博士論文圖示，就能瀏覽、下載及列印全文。

▲想要查詢論文，記得先加入會員。（圖／國家圖書館提供）

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