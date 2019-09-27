手機容量不夠有救了！Google新推Android 10 Go　反應速度比前代快近10%

▲Google將推出新版 Android 10 Go 輕量級系統。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／綜合報導

繼Android 10在今年9月初推出後，Google日前宣布再推Android 10 Go，這是專替低階智慧型手機設計的新作業系統，讓更多輕量手機也能流暢使用新版Android功能。

Google表示，針對內建記憶體容量僅1.5GB的入門機款，將於近期內推出專屬的「Android 10 Go」輕量級系統，讓全球使用小容量入門機款的用戶，也能輕鬆升級體驗更快、更安全的流暢性能，以及更節省網路流量的效能。

Android 10 Go採用了Google專門設計的新加密模式Adiantum，該模式不需要仰賴專用的硬體，也不會危及手機效能，卻能與其它Android手機具備同樣等級的資料安全能力。

另外，新版系統帶來更快更流暢的應用程式啟動速度，用戶開啟App時，反應速度將比前代Android 9 Go 快了將近10％，切換不同應用程式時，整體速度也更俐落。

新版Go系列App中，更是導入大量人工智慧技術，例如使用者能透過Go版本的Google Lens服務，配合手機相機拍攝畫面尋找內容，或是以此進行翻譯。

不僅有Google持續強化Go版行動程式的能力，包含Uber、Facebook Messenger以及Spotify在內的第三方App，目前都已經開始推出以更低網路流量運作版本，讓Android Go使用者能以更少流量使用各類網路服務。

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