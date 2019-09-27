一張圖看關鍵8天轉折　郭台銘915深夜決定棄選總統

▲郭台銘退選關鍵8天。（圖／郭辦提供）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前突拋不參選總統的消息後，風波仍未就此平息。永齡基金會副執行長蔡沁瑜、北市府顧問蔡壁如27日11時30分共同召開記者會，針對外界批評郭台銘退選是一場政治大戲，蔡沁瑜公布辦公室自製的關鍵8天，她表示，這是人生重大選擇，9月15日深夜才決定不選，幕僚到隔天早上才知道。

蔡沁瑜表示，蔡壁如對於一些時間點的描述有點錯誤，為了未來合作可以順利進行，今天決定一次對外說明。

蔡壁如說，針對《蘋果》專訪問到，郭台銘9月16日才通知柯文哲，是否有受騙的感覺，但以幕僚的感覺而言，之前已感覺到，雖然有感受到一些氛圍，但與柯文哲的內心還是希望郭可以出來，給選民第三條路選擇。

▲蔡沁瑜、蔡壁如記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下同）



蔡沁瑜表示，柯文哲受訪時說關鍵的8日，從9月10日開始與蔡壁如去中選會，了解假日有沒開放，若郭台銘當時不選，也不需要做這些工作。9月10日晚上，郭台銘與柯文哲及蔡壁如有見面，針對選戰如何分工、立委布局等，當天晚上也臨時起義。9月11日到新竹城隍廟，與柯文哲、柯媽媽一起參拜，參拜完就到柯媽媽家裡，柯媽媽有說跟神明擲筊，郭台銘出來選好不好，連續3個聖筊，若郭台銘當時已不參選，就會直接告訴柯媽媽，之後就去立法院拜訪王金平。

蔡沁瑜表示，9月12日郭台銘宣布退黨，9月3日拍退選影片，9月15日深夜郭台銘決定退選，9月16日當天她接受聯訪時，還不知道郭台銘已決定退選，當天中午有與柯文哲及蔡壁如會面，告知不參選。蔡壁如說，當天郭台銘有告知已不參選，也要跟柯文哲見面表達歉意，後來雙方也見面，柯市長則說沒關係。

蔡沁瑜表示，9月16日雙方會面時，才告知柯文哲等人不參選，他是先做出不參選後才告知所有人，且因為擔心消息已透露，於是9月16日提前公布不參選聲明，9月17日也在臉書說明。她表示，蔡壁如接受專訪時只是講出幕僚的感受。蔡壁如也說，對於專訪時不小心透露日期，對於郭台銘感到抱歉。

蔡沁瑜說，9月15日深夜郭台銘決定退選，幕僚到9月16日傍晚時才知道郭台銘的決定，並討論要如何對外說明，為擔心消息提前走漏，在當天深夜發出聲明對外說明。

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