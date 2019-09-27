貴重物藏「地震救難包」遭竊！賊被逮還囂張嗆警：挖系林阿公啦

▲警方多日埋伏後終於捕獲竊嫌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、廖安莘／嘉義報導

嘉義市一名蔡姓婦人因常發生地震，因此將房子地契、定存、保單、金飾等貴重物都集中在地震救難包，以便逃生用，不料9月10日上午她外出上班後，1名男姓竊嫌闖入她的主臥室將救難包竊走，直到婦人返家，才發現住處門鎖遭破壞，她察覺有異，入內查看驚覺救難包已不翼而飛！

嘉義市政府警察局第一分局獲報後，立即成立專案小組，調閱沿線監視器，發現竊嫌竊得財物後，大搖大擺背著該地震救難包搭乘火車逃逸離開；經專案小組人員調閱各地監視器、鍥而不捨的追緝下，鎖定該竊嫌經常出沒的新北市三重區正義北路一帶，多日埋伏後終於發現竊嫌身影。

▲地震救難包內起獲若干贓物。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，在追捕過程中，竊嫌因奮力掙扎，因此從包包內掉落1個臍帶印章，經查為蔡姓被害人之孫女的臍帶印章。竊嫌遭逮後，警方詢問其真實姓名，嫌犯竟回應「挖系林阿公啦」，而後警方發現嫌犯身背數條通緝案，並於包包內起獲若干贓物。

此外，住屋遭竊時，蔡姓婦人的女兒還睡於房間內，她表示雖有聽聞怪異聲音，但仍不疑有他繼續休息，才未遭受危險。

嘉義市警第一分局長蘇玉坪提醒，多數老舊公寓民眾因麻煩，未有習慣關閉一樓出入門；民眾應與周遭鄰居建立良好關係，互相守望相助，並養成隨時將出入門上鎖習慣，避免讓竊嫌有機可乘，發現任何異狀，建議撥打110電話通知警方到場了解。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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