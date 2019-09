婚禮上浪漫飛撲結局超悲劇　她「女泰山壓頂」害老公腦震盪

▲女子飛撲老公失敗的影片在網路上被瘋傳。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州一名女子和老公參加弟弟的婚禮時,為了炒熱晚宴氣氛,和老公熱舞後決定重現電影中經典的「浪漫飛撲」橋段,沒想到用力過度,整個人慘跌在對方身上,形成「泰山壓頂」的尷尬姿勢,老公的頭還因為撞到桌子導致腦震盪。

女子莫里(Morgan Murray)近來將她和老公的出糗畫面,投稿至知名脫口秀主持人吉米·法倫(Jimmy Fallon)所主持的節目中,後來在推特上獲得瘋傳。影片中可看到,莫里為了浪漫飛撲老公,還特地和對方隔開了好一大段距離助跑,結果衝擊力過大,對方接到她後整個人不斷往後退,最後還是撐不住摔個四腳朝天。

莫里解釋,她原本是想和老公重現電影《熱舞十七》(Dirty Dancing)中的經典畫面,沒想到卻導致老公腦震盪,「看來我們應該把這個經典動作留給派屈克·史威茲(Patrick Swayze,熱舞十七男主角)做就好,我最後張開了嘴,老公則是腦震盪」。影片在網路上爆紅後,許多網友表示,「不知為何,我忍不住重看這個影片好多遍」、「天啊,笑到哭出來了」、「真是太有趣了,我承認我完全沒有同情心」。

