婚禮上浪漫飛撲結局超悲劇　她「女泰山壓頂」害老公腦震盪

▲女子飛撲老公失敗的影片在網路上被瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名女子和老公參加弟弟的婚禮時，為了炒熱晚宴氣氛，和老公熱舞後決定重現電影中經典的「浪漫飛撲」橋段，沒想到用力過度，整個人慘跌在對方身上，形成「泰山壓頂」的尷尬姿勢，老公的頭還因為撞到桌子導致腦震盪。

女子莫里(Morgan Murray)近來將她和老公的出糗畫面，投稿至知名脫口秀主持人吉米·法倫(Jimmy Fallon)所主持的節目中，後來在推特上獲得瘋傳。影片中可看到，莫里為了浪漫飛撲老公，還特地和對方隔開了好一大段距離助跑，結果衝擊力過大，對方接到她後整個人不斷往後退，最後還是撐不住摔個四腳朝天。

莫里解釋，她原本是想和老公重現電影《熱舞十七》(Dirty Dancing)中的經典畫面，沒想到卻導致老公腦震盪，「看來我們應該把這個經典動作留給派屈克·史威茲（Patrick Swayze，熱舞十七男主角）做就好，我最後張開了嘴，老公則是腦震盪」。影片在網路上爆紅後，許多網友表示，「不知為何，我忍不住重看這個影片好多遍」、「天啊，笑到哭出來了」、「真是太有趣了，我承認我完全沒有同情心」。

Wedding guest upstages the bride by trying to recreate the Dirty Dancing move https://t.co/qxFq0Wbl4A — The Sun (@TheSun) September 26, 2019

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