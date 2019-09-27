看電影時「掀衣吻乳」！移民署隊長挨告喊冤：當時是以結婚前提交往

▲移民署彰化專勤大隊長陳男出面喊冤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署彰化專勤隊長陳姓男子在2015年6月間與一名女公務員到網咖開包廂看電影，不料事後遭控趁機摸胸，還拉開衣服親吻乳頭，女子憤而提告。台北地檢署日前依性騷擾罪將陳起訴，但他強調，「我問心無愧，2人當時是男女朋友，也是以結婚前題為交往，有親密的舉動，更是自然不過的事情」，對被提告一事感到莫名其妙。

女子指控，她與陳男是透過同事介紹認識，2人多次外出約會，2015年6月間至西門町吃飯，再前往一間網咖開包廂看電影，但陳男卻突然伸手摸她胸部，還掀起她衣服親吻胸部及乳頭，她當下嚇得不敢動，後來她藉口和朋友聚餐為由脫身，原先不想把事情鬧大，但過了數月後仍無法釋懷，決心提告。

北檢當年依罪證不足不起訴處分，但女子不服，再向台灣高檢署聲請再議，全案再度發回北檢續查。檢方勘驗女子的手機訊息後，發現一個不合常理的現象，在親密動作前雙方的通訊對話相敬如賓，案發後陳男卻突然以「老婆」稱呼她，認為陳男有踰矩行為，依性騷擾罪將陳男起訴。

針對此事，陳男接受《ETtoday新聞雲》採訪時澄清，當年他是奉派到南投任職，已離婚，女方是後來到南投受訓透過同事介紹彼此認識，私底下也多次約出去吃飯、看電影，但他個人認為雙方是以結婚為前提交往，看電影時有親密的舉動，這也正常，但絕對沒有發生性行為，且包廂是半開放式，他也絕不可能強行脅迫對方。

「我就是問心無愧」，陳男說，子虛烏有的事，讓他感到莫名其妙，事隔多年再被提起，他也感到一頭霧水，只是他為人行得正、坐得正，相信司法一定會還給他一個公道與清白。

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