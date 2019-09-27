型男穿緊身褲逛街「下面一包」被控偷竊　他當場掏出打臉女店員

▲男子穿著緊身褲逛街，卻莫名被指控偷東西。（圖／示意圖，與新聞事件無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子日前和女友到當地一間服裝店逛街時，因為穿著緊身褲身形一覽無遺，莫名被店內女經理指控他「下體異常隆起」，一定是把偷來的衣服塞在裡面，無論他怎麼解釋都不相信，只好在店內脫褲讓眾人驗明正身，雖然還了自己清白但也感覺受辱。

47歲男子懷特豪斯(Steve Whitehouse)和女友辛頓(Mandy Shenton)，日前在特倫特河畔斯多克(Stoke-on-Trent)的男裝服飾店Scotts Menswear購物時，購買了一件要價英鎊400元的衣物（約台幣1.5萬元），卻被女經理指控偷竊。

懷特豪斯氣憤表示，當時女友年僅18個月大的孫女也在身邊，女經理卻在眾人面前質問他，「那裡為什麼凸起來？」他尷尬解釋因為穿著的褲子比較緊身，所以褲檔才會比較隆起，但仍被保全帶進小房間裡，最後被迫秀出褲內長達25公分的生殖器。

懷特豪斯證明自己的清白後，聽到女經理立刻問剛剛檢查的男保全，「他裡面有塞東西對不對？」，對方回答沒有，因為這件事情讓他的心情大受打擊，女友也氣憤表示，「他們做的事情實在太噁心了」，而決定向服裝店的母公司投訴。商店店員則反控，因為他們在懷特豪斯試穿的外套裡找到遺失的電子標籤，而且他的褲檔異常隆起才會要求檢察，不過檢查後才知道，「比店員記憶中的小很多」。

Man takes out 10 inch penis in front of shop staff to prove he wasn't stealing https://t.co/dzUHZrWHpb pic.twitter.com/bWbgBrVaEc — Daily Mirror (@DailyMirror) September 26, 2019

►腦公！你不可以賴帳喔！

