型男穿緊身褲逛街「下面一包」被控偷竊　他當場掏出打臉女店員

▲男子穿著緊身褲逛街,卻莫名被指控偷東西。(圖/示意圖,與新聞事件無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子日前和女友到當地一間服裝店逛街時,因為穿著緊身褲身形一覽無遺,莫名被店內女經理指控他「下體異常隆起」,一定是把偷來的衣服塞在裡面,無論他怎麼解釋都不相信,只好在店內脫褲讓眾人驗明正身,雖然還了自己清白但也感覺受辱。

47歲男子懷特豪斯(Steve Whitehouse)和女友辛頓(Mandy Shenton),日前在特倫特河畔斯多克(Stoke-on-Trent)的男裝服飾店Scotts Menswear購物時,購買了一件要價英鎊400元的衣物(約台幣1.5萬元),卻被女經理指控偷竊。

懷特豪斯氣憤表示,當時女友年僅18個月大的孫女也在身邊,女經理卻在眾人面前質問他,「那裡為什麼凸起來?」他尷尬解釋因為穿著的褲子比較緊身,所以褲檔才會比較隆起,但仍被保全帶進小房間裡,最後被迫秀出褲內長達25公分的生殖器。

懷特豪斯證明自己的清白後,聽到女經理立刻問剛剛檢查的男保全,「他裡面有塞東西對不對?」,對方回答沒有,因為這件事情讓他的心情大受打擊,女友也氣憤表示,「他們做的事情實在太噁心了」,而決定向服裝店的母公司投訴。商店店員則反控,因為他們在懷特豪斯試穿的外套裡找到遺失的電子標籤,而且他的褲檔異常隆起才會要求檢察,不過檢查後才知道,「比店員記憶中的小很多」。

