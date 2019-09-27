便當內驚見「半截青蛙」　老闆娘一看「淡定捏爆」：鱘龍魚的背鰭啦！

▲原PO疑似在便當裡見到半截青蛙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友昨日吃便當時，發現菜裡頭有一個疑似青蛙的異物，擔心的她連忙致電店家，沒想到對方的處理方式卻讓她一頭霧水。PO文一出後網友們都直喊扯，「原來做生意都這樣」、「老闆娘老司機啊」。

「你們可以看出來這是什麼嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她在26日買了一個便當，吃到一半時，發現菜裡面有類似「半截青蛙」的不明物體，大約為一個指節大，拉開還可見2隻腳和蛙蹼，嚇得她不敢再吃下去。

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原PO隨後打電話詢問店家，對方也請她帶著便當過去。沒想到原PO一進到店裡，就被老闆娘拉進廚房，打開便當盒後，對方還立刻就把異物捏爆，並一派輕鬆地表示「這是鱘龍魚的背鰭啦！那很貴的膩！你們真是少見多怪。」隨後就讓原PO離開。

原PO事後心裡還是覺得店家的處理方式很怪，「好吧，我真的沒見過這種奇怪的東西，也許真的是鱘龍魚的一部份吧！」她還表示，無論真相到底為何，她只求吃了不會生病就好，同時也詢問網友們怎麼看。

▲原PO貼文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過網友們看到照片後，都紛紛認為這是青蛙的下半身無誤，「這很明顯就青蛙吧」、「傻眼，是要毀屍滅跡嗎」、「店家危機處理得很好」、「原來做生意都這樣的」、「不愧是老司機」、「青蛙的上半身被你吃了嗎」、「不怕青蛙，只怕是別的生物」。

此外，珍貴的鱘龍魚號稱是「只有帝王才吃得起」，有人質疑，如果真如老闆娘所說，店裡有賣鱘龍魚便當，那價格應該會貴翻，「鱘龍魚超貴欸」、「一個便當可能要1500元吧」。對此原PO也無奈回應道，「她說有就有，可能是店內的隱藏版菜單吧！」

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