快訊／雨區再擴大！宜蘭縣防超大豪雨　北北基等6縣市大豪雨特報

▲宜蘭、東北角超大豪雨特報，雨勢將維持整天。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者胡順惠／台北報導

受到東北風影響，氣象局27日9時針對6縣市發布大豪雨特報。氣象局提醒，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣平地有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、花蓮地區、大臺北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區：宜蘭縣山區

請繼續往下閱讀...

大豪雨地區：宜蘭縣平地

大雨地區：新北市、台北市、基隆市、花蓮縣、台東縣

▲6縣市大雨特報。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳指出，今(27)日受到台灣東方海面水氣不斷移入關係，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍容易出現陣雨，大台北平地的降雨會更為明顯，而桃竹苗及花東也有局部短暫陣雨。

張承傳說，米塔颱風目前看來最快明天生成機率比較高，提醒如果米塔未來北轉角度不夠大，不排除其暴風圈會接觸到台灣陸地。根據中央氣象局風場圖來看，以目前的觀測資料顯示，米塔颱風在10月1日時北轉，不過暴風圈緊貼著台灣東部北上，10月2日甚至緊貼東北角陸地。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，東風波動通過，帶著大量水氣，宜蘭雨勢相當大，超大豪雨特報也發布了，目前看，今天大環境都是這樣，宜蘭、東北角的雨勢可能持續整天，大台北地區偏在邊緣，但也有下雨機會，花蓮、台東也要注意，此刻也有對流接近，稍後也要留意雨勢。山脈另一邊的中南部則影響較小。