醫師想當院長！立委前助理假關說：付錢就能當　狂詐300萬...抓包扯：被陷害

▲立委前助理騙醫師能協助關說讓他當院長，前後詐得300萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／台北報導

國民黨某立委的前林姓女助理，得知衛福部台南醫院郭姓醫生有意角逐院長職位，便向他表示其先生，也就是立委宜蘭聯絡處洪姓執行長能夠協助關說，但要繳交活動費，若事未成，便會退回款項，前後向郭男詐得300萬元。然而，郭男事後仍沒當上院長，但林女卻只退回70萬元，讓郭男氣得提告林女夫妻詐欺。台北地院事後也將林女依詐欺罪判刑6個月，洪男則被認定未參與而獲判無罪。

判決書指出，林女2014年在擔任助理期間，透過蔡姓友人得知郭男有意角逐衛服部所屬醫院院長，於是向蔡女表示，「我跟洪男可以透過立委推薦，但需要活動費200萬元，事若未成可以退還」。

蔡女得知消息後，便開心的轉告郭男，而郭男也先後在同年8月28日、9月1日透過蔡女轉交200萬元給林女。不料，在第一次公布院長人選前，林女又再度開口稱，「活動費還需要100萬元，且是我們老闆的意思」。郭男聽後也不疑有他，便再拿出100萬元給林女。

然而，衛服部2015年2月公布院長名單後，郭男發現他並未入選院長，當下便立刻要林女還錢，但沒想到，林女卻只願意返還70萬元，郭男才驚覺受騙，氣得控告林女夫妻詐欺。

林女到庭後坦承收了300萬元要替郭男關說，但矢口否認詐欺，「這件事我沒有告訴洪天盛，全是我自己處理，但是因為郭男自己資格不符才沒能當選院長，不是我沒做事」事後還將整件事情推給友人蔡女，稱全是蔡女在背後操弄設計，「連要找誰關說，也都是由蔡女指定，我被蔡女陷害」。

對此，郭男出面證稱，林女事後說要追加100萬元，又說是立委的意思，當下他便要求要見立委，但林女卻推說立委太忙沒辦法見，「我若知道立委根本不知道這件事，我就不會把錢交給林女夫妻」。蔡女也證稱，「我跟林女是閒聊才講到郭男要甄選院長，當下林女就告訴我立委是他叔叔，但要有錢才能幫忙」。

法官聽完郭男及蔡女2人的證詞後，認定林女確實有收受郭男的300萬元，且是為了要替他關說院長職位，但實際上並未執行，不僅沒有請託立委，甚至還瞞著丈夫洪男，事後又辯稱是蔡女在背後主使，卻又提不出證據，因此認定她詐欺，將她依詐欺罪判刑6個月，得易科罰金18萬元，而至於洪男部分，法官認定他並未參與其中，因此獲判無罪。全案可上訴。

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