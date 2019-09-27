10/26起禁爬「世界肚臍」烏魯魯巨岩 違者罰1.3萬還吃官司

▲世界自然遺產烏魯魯巨岩。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

澳洲世界自然遺產烏魯魯（Uluru）岩石將在下月26日起禁止遊客攀登，未來前往朝聖的民眾將只能用眼睛欣賞。烏魯魯岩因作為日本知名電影《在世界的中心呼喊愛情》拍攝地而舉世聞名，吸引了各國影迷及眾多觀光客。但遊客湧入的同時卻也對烏魯魯岩造成破壞，使得澳洲政府下此禁令，保護當地原住民及世界遺產。

烏魯魯岩石又稱艾爾斯岩（Ayers Rock），位於澳洲自治區北領地（Northern Territory）裡的卡塔處塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park），為澳洲當地原住民阿南古人（Anangu）的聖地。最特別的是烏魯魯岩石不但是世界上最大的一顆石頭，它的所在地更是世界的中心，因此有「地球肚臍」之稱。

18世紀時，歐洲的白人殖民者入侵澳洲，掠奪了許多當地原住民的土地，烏魯魯岩石也是其中之一，隨後，歐洲殖民者就將烏魯魯岩冠上當時領導人的名字，因此才有「艾爾斯岩」（Ayers Rock） 一稱，在過去的150年來，烏魯魯岩都是澳洲的熱門觀光景點。

在1987年時，澳洲政府更是和阿南古人 簽訂了合約，表示答應把烏魯魯岩石還給原住民，但原住民必須同意將烏魯魯岩租給澳洲政府99年。合約簽訂後，許多大集團紛紛湧入烏魯魯岩附近蓋渡假村，使得湧入的遊客比以前多更多，也對烏魯魯岩造成更劇烈的破壞。

▲遊客攀爬烏魯魯岩石。（圖／美聯社）

有些湧入的觀光客不尊重原住民的信仰文化及生活方式，攀爬烏魯魯岩而意外頻生，在2018年時還有一位日本遊客因為爬烏魯魯岩而喪命。對當地的阿南古人來說，烏魯魯岩是他們信仰的中心，但卻遭到外來遊客這樣肆意褻瀆、破壞。

因此，澳洲政府2017年宣布將在2019年的10月26日起禁止遊客攀登。而10月26日也正是1985年澳洲把烏魯魯還給阿南古人的日子。此後若無視澳洲法規的遊客將被處以630澳幣（約13400新臺幣）的罰緩，甚至還可能得面臨司法審判。

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