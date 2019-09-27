晶華斥資8000萬更新館內餐飲　晶華軒專注粵菜力拚業績成長一成

▲台北晶華旗下餐廳「晶華軒」以「專注粵菜餐飲」重新定位，業績可望成長一成。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

晶華酒店集團旗下台北晶華酒店啟動館內餐飲改裝，不僅大手筆斥資8000萬元更新晶華軒及西餐廳 Robin's，為今年來最大餐飲投資案，也請來擁有超過30年粵菜經驗的港籍主廚坐陣，除展現摘星企圖心，亦為晶華軒營運助攻，業績可望成長一成。

觀光業遭逢寒冬，飯店產業啟動一波汰舊換新潮，除了台北晶華酒店陸續為旗下餐廳改裝外，包括台北國賓飯店、西華飯店等飯店業老將，都規劃以新的定位突圍，使得餐飲聚客力再上層樓。

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晶華酒店集團董事長潘思亮向來秉持「將世界最好的帶進台灣，將台灣最好的帶進世界」理念，台北晶華酒店在明年邁入三十周年的前夕，於今年8月啟動中西旗艦餐廳換裝升級計畫，力圖以「城市」 概念，傳遞全方位精品生活體驗。

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，近期陸續啟動館內餐飲與客房改裝，將於明年首季完工，力拚明年整體營收續強。（圖／記者黃克翔攝）

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，近期國內飯店產業興起汰舊換新潮，加上獨立餐飲林立，台北晶華酒店近期陸續啟動餐飲與客房改裝，將於明年首季完工，力拚明年整體營收續強。

其中，台北晶華旗下餐廳「晶華軒」歷經月餘的規劃調整，延攬擁有超過30年粵菜經驗的港籍主廚鄔海明、中式點心行政主廚吳滿權共同掌杓，定位專注粵菜餐飲面世，重新改裝後業績可望成長一成。

▲台北晶華旗下餐廳「晶華軒」歷經月餘的規劃調整，延攬擁有超過30年粵菜經驗的港籍主廚鄔海明掌杓。（圖／晶華提供）

吳偉正表示，台北晶華酒店十月起也將升級牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，將投入近6000萬元的資金改裝，預計11月中旬完工，明年第一季也將分區改裝麗晶精品B1樓層，預計明年首季全館翻新完工，另在婚宴業務獲利持續成長下，看好明年營運表現成長可期。

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