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華為豁免11/19截止「可能不再延期」！　瞄準抵制禁令盟國加重懲罰

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▲華為Q2在大中華區表現良好，銷量攀升31％。（圖／路透）

▲ 美國商務部今年5月首次把華為和附屬事業列入美國出口管制「實體清單」（Entity List）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府今年8月給予中國電信巨頭華為90天的豁免寬限，允許繼續與美國企業做生意，期限將於11月19日截止。如今，美國國務院網路安全事務副助理國務卿斯特雷耶（Robert L. Strayer）26日透露，華為豁免令不太可能再度延長寬限，且不排除針對使用華為5G網路設備的盟國祭出額外懲罰，終止情報共享協議。

彭博引述斯特雷耶的說法指出，川普政府向美國企業發出的臨時許可證有效期並非永久，因為當初此政策旨在提供美企即時緩衝措施，防止避免市場受到立即衝擊。

斯特雷耶進一步提到，美國政府也可能針對「拒絕禁用華為5G網絡設備」的盟友出手，除了終止情報共享協議外，不排除祭出其他懲罰。但他並未說明相關具體細節。

今年5月15日，美國商務部首次把華為和附屬事業列入美國出口管制「實體清單」（Entity List）；根據川普政府的說法，華為涉及違反美國國家安全或外交政策利益相關活動，因此才會將其列入黑名單。

歐盟即將公佈5G網路安全風險評估，時間點最晚落在今年10月初。據瞭解，成員國要在年底前同意接受歐盟政策，其中可能包括判定部分供應商是「不安全」對象 。

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