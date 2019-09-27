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陳雨凡宣布退選松信立委　時力黨中央遺憾：事前不知情

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▲▼陳雨凡與許淑華、林昶佐、林飛帆及李晏榕共同召開「世代使命，團結台灣」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳雨凡與許淑華、林昶佐、林飛帆及李晏榕共同召開「世代使命，團結台灣」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人陳雨凡27日與民進黨台北市議員許淑華、無黨籍立委林昶佐、民進黨副秘書長林飛帆及民進黨發言人李晏榕共同召開記者會，陳雨凡於會中宣布退出松信區立委選戰，將與許淑華合作聯手拉下國民黨立委費鴻泰。對此，時代力量秘書長吳佩芸表示，對於記者會的內容事先並不知情，對此感到非常遺憾。

陳雨凡27日上午與許淑華、林昶佐、林飛帆及李晏榕於立法院共同召開「世代使命，團結台灣」記者會，陳雨凡表示決定退出這次立法委員選舉，與民進黨提名之許淑華合作。

吳佩芸表示，對於陳雨凡退選一事，黨中央事前未收到陳雨凡的通知，對於今天記者會的內容事先並不知情。

吳佩芸說明，黨中央曾多次邀請陳雨凡說明選舉近況，分別於9/5、9/16發出邀請參選人出席提名小組會議，但參選人均未出席。黨中央所得知參選人所進行的整合機制與時程，僅止於媒體的資訊，對於陳雨凡宣布退選一事，感到非常遺憾。

吳佩芸強調，時代力量認為合作機制應建立在黨對黨的討論，不會接受未經黨授權的各式民調，「我們要再度重申，黨中央全力支持本黨所有提名侯選人的參選努力」。

吳佩芸表示，昨日已再度邀請陳雨凡到下週的決策委員會，與決策委員討論選情。無論參選人有沒有意願繼續參選，原先提名既是由決策委員會通過，侯選人應該與決策委員會進行討論與後續處理。

台北市第七選區（信義、南松山）現任立委為國民黨立委費鴻泰，時代力量原提名陳雨凡參選，民進黨則徵召台北市議員許淑華參選。此外，台灣民眾黨則推出前台北市社會局機要秘書蔡宜芳參選。

「即日起，我退出老化黨。」

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