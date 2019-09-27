安謀供貨華為利多　台積電股價衝272.5元新高、市值突破7兆元

▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

在台積電大客戶矽智財廠安謀（Arm）宣布恢復供貨華為後，加上研調機構看好台積電（2330）下半年表現，今（27）日股價再創歷史新高，以268元開出，早盤最高來到272.5元、漲4.5元或1.68%，市值一舉衝破7兆元大關，達7.06兆元。

安謀及其中國子公司日前（25日）在深圳與華為旗下海思進行閉門會議，Arm中國區執行長吳雄昂會後表示，從技術架構來看，安謀先前供給華為的V8架構或V8以後的架構，都是屬於英國製造，因此可以向華為旗下的海思及中國大陸客戶授權，換言之，與華為的合作不會受貿易戰影響。由於華為手機晶片由台積電主力代工，安謀的恢復供貨，將成為挹注台積電營運的動能。

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研調機構也在此時對台積電按讚。IC Insights指出，受惠蘋果華為等7奈米應用，台積電下半年會有一波強勁反彈，下半年整體業績將會較上半年增加32%、大增三成，台積電ADR 26日漲1.45美元、3.22%，以46.46美元作收。

本土法人預估，台積電第3季營收季增可達17-19%；營收方面，由於台積電的蘋果晶片在8月一舉出貨，帶動營收躍升千億元水準後，雖然9月是蘋果新機開賣，但按蘋果晶片多以批次出貨的往例，預期台積電9月營收回落機率較高，但因客戶訂單能見度提高，全年營收達到年增亦可期。

同時，台積電26日與安謀發表首款採用使用CoWoS封裝的7奈米小晶片（Chiplet），內建Arm多核心處理器，成功地展現在7奈米FinFET製程及4GHz Arm核心的高效能運算的系統單晶片（SoC）之關鍵技術。