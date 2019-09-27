首場「社區對話」火藥味四起　馬尾妹怒斥林鄭3mins：你必須下台！

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府昨（26）晚在灣仔伊館舉行首場「社區對話」，歷時2個半小時，現場火藥味四起，不少市民怒斥政府施政表現及處事手法。一名綁著馬尾的女子批評稱，特首林鄭月娥不應再轉移視線，將施政失誤推卸給通識教育、房屋問題甚至年輕人，「你必須下台！」

▲林鄭月娥和4名局長一同出席對話 。（圖／路透）

據《香港01》報導，昨晚的「社區對話」較原定時間延長半小時，共有30名市民先後發言。馬尾妹在發言中批評「警方濫權、濫捕」，並引用民調指出，有48%的市民對警員零信心，導致現在示威遍地開花；林鄭月娥為國家添煩添亂，今年是中共建國70週年，前特首曾蔭權、梁振英都獲邀出席慶祝活動，「唯獨你一個沒得去，你知不知道為什麼啊？因為你搞到香港天怒人怨，習主席都恥與你為伍。」

馬尾妹強調，林鄭不應再轉移視線，將施政失誤推卸給通識教育、房屋問題甚至年輕人，更不應學前特首梁振英的「語言偽術」，侮辱市民智慧。亦有女市民稱，林鄭認為對話能戰勝衝突，但已錯過最好時機，現在的香港如患癌一樣，「想吃顆止痛藥就醫好，太天真。」

另外一名青年則建議林鄭，若想知道年輕人在想什麼，可以每日花15分鐘到「連登討論區」的「熱門」即可瞭解。他表示，當自己得知被抽中來社區對話後，在連登po文，問網民有什麼問題想問政府，隨即接獲不少意見，「這個平台非常厲害，不需要3000警力，只要打開手機，免費的App，打開就可以知道年輕人在想什麼。」

▲社區對話火藥味濃。（圖／路透）

不過現場也有發言中表示支持港府，批評激進示威者。一名女子認為，政府應成立獨立調查委員會調查「暴動」背後的原因，若有立法會議員參與，需立即停職，她又質疑教師、社福界、宗教團體都有鼓動市民上街，且現在「假記者」泛濫，應加強監管記者。

另一位女子則表示，示威者現在的方法正確性需要考慮，是否要「一將功成萬骨枯」，她自己去警署和有員警地方的從來不怕，但見到穿黑色衣服的人會害怕，無論如何，希望各方都應該注意安全，各方人士都要知道香港是大家的，現在做的事可能會覺得是用生活爭取，但香港終歸是你們的，要想想大家要如何去做。

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