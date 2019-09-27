2年遭30男性侵…印12歲女童賣身養家　獲救仍愧疚無法賺錢：媽媽對不起

▲女童被迫出賣身體養家。（示意圖／123RF）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度喀拉拉邦（Kerala）一名12歲女童長期與30多名男子發生性關係，出賣身體為家裡賺取收入，直到被鄰居懷疑，此事才曝光。然而當女童被警方帶走庇護時，她還在木門寫下對不起，為家人失去收入來源而道歉。

綜合外媒報導，女童鄰居透露，因為經常見到有男人出入女童家，接著家中就會傳出女童哭聲，超過2年的時間下來，女童開始逃學，身體健康狀況也每況愈下，擔心女童出事，於是提醒校方注意。

沒想到，在學校輔導員一問之下，女童說出的事實相當恐怖。女童哭著說，因為父親失業、祖母罹病，家中付不出房租，真的急需錢，於是，她被父親的朋友奪走初夜，父親事後則收了錢，這就是她出賣身體的開始，2年間總共有超過30名客人。

事情曝光後，警方介入此事，先帶女童給醫生診斷，確定處女膜破裂受損，接著將女童接往庇護中心暫住。不過令人心疼的是，女童臨走前還在擔心父親被拘留，家中又要面對經濟危機，於是在木門寫下「媽媽，對不起」。

報導指出，女童是因為家人失去她出賣肉體的收入而表達歉疚，「甚至沒有意識到自己遭受虐待」。雖然女童父親22日已被逮捕，但女童母親否認自己逼迫她賣淫，要求警方將女童交回來。

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