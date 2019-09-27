實測最強性慾劑「勃根武者」！日男「怪物弟弟硬到天亮」：看熊本熊也勃起

▲日網友服用性慾劑，連看熊本熊也勃起。（圖／翻攝自推特，同下）

記者林瑩真／編譯

「唐吉訶德」是日本最大型的連鎖雜貨商店，幾乎什麼都賣，連壯陽藥品都不例外。其中，一款精力劑「勃根武者」就在推特成為熱門話題，因為一名網友的實測感想實在太驚人，竟然連「看到熊本熊都會勃起」。

一名網友跟老婆前往熊本旅行，途中在唐吉訶德裡看到知名的「勃根武者」，決定買來增加情趣，沒想到效果非常驚人，讓他決定寫下這篇「唐吉訶德的性慾劑使用感想」。

原PO表示，由於包裝說明一次服用1至2錠即可，但他還是一次吃了3錠，起初的第一個小時根本沒什麼感覺，絲毫沒感受到性慾，就在飯店跟老婆看電影邊聊天，沒想到就在2個小時過後，突然感覺一股性慾洶湧而來，還隨著時間越來越強烈。

▲日網友形容小弟弟像從喬巴變怪物化。

「正式上場時，首先讓我驚訝的是小弟弟的尺寸！」舉例而言，沒吃藥時是有如吉祥物般小巧又可愛的喬巴，但一吃藥後，立刻變身為怪物化後的喬巴。更厲害的是，「勃根武者」堪稱賣點的持續力，真的非常持續，「從結論而言，我一路勃起直到早上！」

原PO形容，可以輕易體會到小弟弟像無法阻止的陰屍路狀態一樣，或宛如漫畫主角說出「嗚…控制不了力量」般的台詞。然而，原PO提醒，若有人看了這個使用感想想要購買，千萬不要挑在外出旅行時服用，否則會像他一樣，「連看了熊本熊都會勃起」。

不過原PO也說，性慾劑的效果因人而異，他不是幫唐吉訶德寫業配，以上全都是事實，「還有，致所有熊本熊的粉絲，對不起我對著熊本熊勃起了。」

有趣的分享在3天內就吸引了22萬讚及7.1萬轉推，網友紛紛留言「看著熊本熊勃起戳到我笑點了」、「這不是性慾劑是藍波球了吧」、「太有故事性了笑死」、「這種東西真的能販售嘛XD」、「最大受害者：熊本熊」、「吃了這個特別不想搭電車，尤其夏天」。

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