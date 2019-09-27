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她婚禮喜搶到捧花！　回頭一看...恐婚男友狂奔「躍過柵欄」開車逃

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Always the bridesmaid, never the bride.... swipe to see why....For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com

Haley Marie Skipworth 發佈於 2019年9月14日 星期六

實習記者陳妙津／綜合報導

抽到捧花在西方國家習俗中也代表好事將近的意思，也是許多想婚女孩夢寐以求的事，但對另一半來說或許不一定同樣開心。20歲的美國伴娘海莉（Haley Marie Skipworth）在朋友的婚禮上幸運抽中捧花，正當她幸福回望時，卻看到男友從後方越過她，飛速開車逃跑的身影。

據《太陽報》報導，新娘在主持人倒數下，向後大力拋出捧花，恰好被前排的海莉一把抓住，但她還沒來得及用言語和其他人分享喜悅的心情時，卻聽到身旁其他朋友驚呼，轉頭一看，便看到男友內森（Nathan Jordan）發揮超常腳力，火速跑過舞池後又跳過柵欄，最後直接開車落跑。

這段畫面被海莉PO網分享，並標題為「永遠當個伴娘，千萬別是新娘」，引來1,199萬人次觀看，6.6萬人按讚，250多則留言。網友們笑噴表示，「快笑死哈哈哈」、「我對那道柵欄印象深刻」、「以後一定要播給小孩看」、「伴娘說最好鑽戒大一點」。

但其實這是海莉和內森的一個惡作劇小短片，兩人已經交往5年，平時也喜歡互開玩笑。而海莉也在臉書上PO出與男友的閃照，證明兩人感情仍相當好。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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