花媽5點下班？康裕成：什麼白癡問題、是不發言的議員失職

▲韓國瑜、陳菊。（合成圖／記者翁嫆琄、范綱儀）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜26日出席施政報告答詢，但質詢議員眾多且希望6點前結束，因此市議會以抽籤方式進行，此方式也引發各界議論。高雄市青工總會副秘書長李昶志爆料，總統府秘書長陳菊時任高雄市長時，高雄市議會下午5時21分就散會。對此，高雄市議員康裕成回應，「什麼白癡問題？」更直指當時「有的國民黨議員不來登記質詢花媽」、「是不發言的議員失職」。

康裕成26日在臉書提到，「地方自治史上最黑暗最丟臉的一天」，質詢市長要抽籤，就算抽到也可能問不到，因議會護航韓國瑜晚間6時準時下班。但李昶志也回擊，康裕成可能嚴重失憶，第二屆由時任議長的康裕成主持市長施政報告，104年3月30日下午5點21分就散會。康裕成27日則在臉書反嗆「什麼白癡問題，可以讓電視台討論這麼久？」

康裕成表示，有人指責她當議長時讓花媽5點多就下班？「莫名其妙ㄟ」登記發言的議員通通講完，雖然未到散會時間，又沒有其他議員要發言，當然就散會，「不然要發呆等下班喔？」她質問，這跟她當議長有什麼關係？「又不是我要提早散會不讓議員講話，是沒有議員要發言啊！有沒有搞錯啊！」

康裕成更提到，議會質詢都要登記，「有的國民黨議員不來登記質詢花媽」議長只好宣布散會，「是不發言的議員失職，又關議長何事？」她認為，國民黨議會放水韓國瑜準時下班，被質疑避免草包被考倒，現在轉移焦點來抹黑她「很可惡！」

▲韓國瑜出席高雄市議會施政質詢 。（資料照／記者賴君欣攝）

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