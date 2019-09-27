林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來，定能渡過難關

▲林鄭月娥出席首場社區對話 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特別行政區行政長官林鄭月娥9月25日在《紐約時報》撰文譴責，近三個月來暴力行為讓社會出現深深的創傷。她還重申，特區政府對香港未來有信心，希望開展的社區對話能讓香港渡過難關，「我們將對這些對話反映的問題進行研究，並轉化為具體行動—共同建設未來。」

林鄭月娥26日晚出席了特區政府舉辦的首次社區對話會，聽取市民意見並回應市民關切的問題。她在撰文中提到自己即將發表的年度《施政報告》，報告中將會提出一些大膽的措施應對深層次的問題，比如可負擔居所計劃，「社區對話和施政報告都是解決現有問題的必要部分。」

林鄭月娥寫道，自第二次世界大戰以來，香港也曾遇到過重大挑戰，但都一一克服，說明香港人擁有著共同的價值觀及對美好未來的共同憧憬，「今年夏天的暴力事件並不在絕大部分香港人的共同價值觀之中，我反對任何通過暴力來實現的政治、經濟或社會結果，一些鬧事者的激進行為不可能左右如何帶領香港度過當前的困難時期。」

她認為，社會已經出現深深的創傷，需要時間來愈合，「政府仍然希望對話能夠戰勝對抗，並希望通過政府的行動措施，能讓社會恢復平靜並重建信任。」

同時，林鄭月娥強調，任何有關香港未來的討論都需要考慮「一國兩制」原則的實施。她提到香港商界已明確表示，「一國兩制」的成功實施是關係到香港能否持續繁榮成為全球貿易、金融、商業、物流、文化藝術中心的決定性條件。

根據香港《基本法》，香港擁有高度自治權，擁有自己的移民和海關制度、單獨的貨幣、單獨的奧運代表隊等。她說，「換句話說，香港未來發展的體制框架已經存在，並且已經歷過了考驗，然而它需要在『一國 』內充分利用『兩制 』，並提高香港的國際城市形象。」

林鄭月娥還寫道，今夏的遊行示威給香港經濟的短期發展帶來了衝擊，特別在旅遊、酒店、零售、飲食等行業，「政府正在與這些企業合作以提供針對性的措施，來幫助減輕他們的困難。」

同時，林鄭月娥還提到，明年香港經濟可能會出現衰退，「香港有大量的財政儲備來實施刺激措施，政府還預留了數百億港元投入基礎設施項目；許多重大項目和計畫正在進行中，將為年輕人提供成千上萬的工作機會。」

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