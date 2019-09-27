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薛瑞福點名帛琉馬紹爾群島「面臨轉向壓力」　馬紹爾挺台灣：我們關係很好

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▲薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲ 美國國防部印太事務助理部長薛瑞福薛瑞福（Randall Schriver）。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣邦交國僅剩15國，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福26日表示，北京政府的施壓讓台灣剩餘邦交國面臨極大壓力，並點名帛琉以及馬紹爾群島。馬紹爾群島駐美大使札基歐斯則回應，中方確實透過地方領導層施壓轉向建交，但馬紹爾並沒有接受，直言「我們與台灣、美國關係都很好。」

根據中央社報導，美國眾議院外交委員會及自然資源委員會26日針對「美國如何維繫與太平洋島國關係」共同舉辦聽證會。期間，薛瑞福特別提到帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞，強調美方相當關切中方祭出包括經濟脅迫、債務陷阱外交在內的「脅迫工具」試圖侵蝕太平洋島國的國家主權，藉此讓這些國家依據北京利益行事。

薛瑞福進一步指出，中國祭出的各種方式施壓小國，而台灣剩餘的邦交國也面臨轉向壓力，像是帛琉及馬紹爾群島。

同樣出席該聽證會的馬紹爾群島駐美大使札基歐斯（Gerald Zackios）坦言，北京政府確實透過地方領導層來施壓，但馬紹爾並沒有接受，同時提到「我們與台灣、美國關係都很好。」

不過，札基歐斯認為，馬紹爾與美國關係最大的挑戰，在於北京的影響力與財務投入，以數據統計來看，馬紹爾群島去年與中國之間的經濟活動達22億美元，但與美國貿易僅3億1100萬美元，且現階段中方仍積極與馬紹爾領導層進行交流，持續安排訪中行程獻殷勤。

►「即日起，我退出老化黨。」

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