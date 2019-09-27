南韓非洲豬瘟飆到9例！仁川江華郡4天連爆5例　全國撲殺6萬頭豬

▲ 南韓非洲豬瘟疫情快速擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓17日爆發首例非洲豬瘟（ASF），京畿道北部與北韓接壤的城市相繼淪陷。仁川廣域市江華郡27日再度爆出確診病例，成為全國第9起。且江華郡不僅連續4天傳出疫情，目前更已累積多達5起。

農林畜產食品部27日宣布，仁川江華郡河岾面一家飼養逾2000頭豬的養豬場26日通報出現疑似病例，今早已經確診為非洲豬瘟；京畿道楊州市隱縣面一家飼養550餘頭豬的養豬場同樣於昨天下午通報，檢測結果則為陰性。

隨著河岾面這家養豬場淪陷，南韓確診非洲豬瘟的農家已經增至9處。坡州市17日及24日共確診2例，漣川郡18日1例，金浦市23日1例，仁川江華郡24至27日共5例。

▲ 以紅字標示的非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是其餘重點防疫區域。（圖／翻攝自Google Maps）

農食品部為加強防疫，26日宣布將全國禁運令延長48小時，至28日中午12時為止限制一切生豬、家畜相關車輛進出。此外，京畿道北部重點管理區域畜產相關車輛只能在指定的10個市及郡內移動，不得進入其他地區。

此外，當局預計撲殺及掩埋河岾面養豬場周圍半徑3公里內共2820頭豬。江華郡原先共有38001頭豬，已撲殺及預計撲殺的豬隻數量來到12584頭，佔江華郡所有豬隻的33%，也是仁川市所有豬隻（43108頭）的29%。17日至今全國確定撲殺處裡的豬隻則達到62221頭。

《東亞日報》根據世界動物衛生組織（OIE）數據報導，相較中國、越南、柬埔寨、蒙古及寮國等周邊國家，南韓非洲豬瘟疫情擴散速度明顯較快。專家分析，或許是因南韓養豬場大多集中在較狹小的土地上，才會導致疫情快速蔓延。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。