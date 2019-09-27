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示威者場外抗議！林鄭月娥「圍困4hrs」後門離開　八成發言者狠批港府

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▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

港府週四晚（26日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，當晚9時半左右便結束。特首林鄭月娥一直留在伊館，到4小時後次日凌晨1時半等場外示威者所剩無幾，在大批防暴警察排列護送下走後門乘車離開，正式結束第一場對話會。

綜合港媒報導，政府首場「社區對話」共有150個名額，引發大眾關注。約下午二時開始，灣仔伊館一帶氣氛開始緊張，警方在附近布防，大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

對話會晚7點準時開始，在加時約20分鐘下共有30人被抽中發言。八成人對政府及警隊持批評立場，兩成人直接或間接表態反對暴力示威，現場火藥味濃。林鄭月娥則放下身段，明顯放柔聲線，多次回應發言時更表現得相當感觸。

▲▼ 林鄭月娥,社區對話 。（圖／路透）

▲八成人對政府及警隊持批評立場。（圖／路透）

在昨晚對話會進行期間，全程有大批示威者在伊館外聚集，包圍伊館正後門及停車場出入口，部分人甚至掘磚堵路，企圖阻止出席社區對話的特首林鄭月娥及多位官員離開。

伊館外昨日傍晚時分一度有近千名示威者聚集，至今日凌晨1時許已只剩數十人守候。他們不時高呼口號，又叫林鄭「不要打擾別人睡覺」，催促她現身。零時40分左右，數十名身穿防護裝備的警員從伊館後門走出，視察周圍並清理皇后大道東馬路上的磚頭，之後再返回伊館內。

之後，已換上深色外套的林鄭月娥約1時30分從伊館後門步出，不發一言快步登上停泊在皇后大道東的私家車離開。

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