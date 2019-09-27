超佛心！這家公司「員工自定薪水」　25歲女員工年薪141萬

▲GrantTree舉辦員工旅遊，帶大家去滑雪。（圖／翻攝自glassdoor／GrantTree）

實習記者施怡妏／綜合報導

這家公司的老闆超佛心！英國倫敦公司「GrantTree」有一項特別的政策，員工能夠依照自身工作能力、表現，由自己訂定薪資，且不需要經過主管的同意。近日即有一名25歲女性員工曼杜卡（Cecilia Manduca），決定替自己加薪7000鎊（約新台幣26.7萬元），使得她年薪來到37000鎊（約新台幣141萬元）。

綜合外媒報導，「GrantTree」共有45名員工，主要幫助各大企業家想企劃爭取政府資助。公司表示，制訂此政策是為了「替公司保留人才，同時也可以吸引頂尖人才進入，讓公司保持市場競爭力，使員工的付出得到認可。」且不需經過老闆的批准即可調薪。

不過，員工在決定薪水前，需要做一些自我評估，首先要收集同業與自己同職級的薪資，然後判斷該公司是否有能力支付，自己的付出與能力是否值得這筆薪水，最後與同事商討即可。薪水不只增還可以減，只要員工認為自己對公司的貢獻和工資不平等時，也可以提出減工資的提議。

Our own Cecilia Manduca talking to the BBC about self-set pay: https://t.co/o7uhp4ktd5 — GrantTree (@GrantTree) September 13, 2019

25歲的曼杜卡認為自己的付出和以往相比有所改變，起初很猶豫是否加薪，與同事商討過後，大家都認為「可以這麼做，妳值得這筆薪水」。於是她替自己加薪7,000英鎊（約新台幣26.7萬元），個人年薪因此高達37,000英鎊（約新台幣141萬元）。

在英國除了GrantTree之外，也有其他公司為了留住人才實施這項政策。英國軟體公司老闆查爾斯表示，自兩年前推出有關政策後，公司的離職率大幅降低，而平均工資則上升約10%。曾經遇過不講理的員工，提出不符合自己的薪資。這時他會向員工說，「你可以拿這個薪金，但如果你無法證明自己是值得這個價錢，那就只能離開。」