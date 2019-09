超佛心！這家公司「員工自定薪水」　25歲女員工年薪141萬

▲GrantTree舉辦員工旅遊,帶大家去滑雪。(圖/翻攝自glassdoor/GrantTree)

實習記者施怡妏/綜合報導

這家公司的老闆超佛心!英國倫敦公司「GrantTree」有一項特別的政策,員工能夠依照自身工作能力、表現,由自己訂定薪資,且不需要經過主管的同意。近日即有一名25歲女性員工曼杜卡(Cecilia Manduca),決定替自己加薪7000鎊(約新台幣26.7萬元),使得她年薪來到37000鎊(約新台幣141萬元)。

綜合外媒報導,「GrantTree」共有45名員工,主要幫助各大企業家想企劃爭取政府資助。公司表示,制訂此政策是為了「替公司保留人才,同時也可以吸引頂尖人才進入,讓公司保持市場競爭力,使員工的付出得到認可。」且不需經過老闆的批准即可調薪。

不過,員工在決定薪水前,需要做一些自我評估,首先要收集同業與自己同職級的薪資,然後判斷該公司是否有能力支付,自己的付出與能力是否值得這筆薪水,最後與同事商討即可。薪水不只增還可以減,只要員工認為自己對公司的貢獻和工資不平等時,也可以提出減工資的提議。

